Inédito | Nieves desvela la razón por la cual tenía miedo de que Lorenzo le fuese infiel

La preocupación de Nieves.
Lorenzo ha visitado el plató de ‘El Debate de as Tentaciones’ para hablar de su relación con Nieves y hacer balance de su corto paso por ‘La isla de las tentaciones 9’ (recordemos que el programa decidió expulsar a una pareja como sanción por saltarse las normas). Durante su visita al plató, Sandra Barneda le muestra al exconcursante unas imágenes inéditas.

Sandra Barneda le desvela a Lorenzo de que las imágenes que está a punto de ver fueron grabadas minutos antes de que fueran expulsados y en ellas aparece su novia, Nieves, confesando una infidelidad que cometió Lorenzo en su anterior relación y esta es la razón por la cual ella no confiaba en él.

El miedo de Nieves por las infidelidades de Lorenzo

En un momento de intimidad, Helena le pregunta a Nieves cómo son las discusiones con su novio y ella se confiesa con su compañera: “Son fuertes porque yo tengo un carácter de mierda y él tiene otro carácter de mierda y es como ‘a ver quién más puede’, pero él siempre lleva la razón”.

“Lo que me jode es que, cuando hay gente delante, da a entender como que soy yo la que tiene que llevar la razón, y es mentira porque yo siempre me pongo en su situación y, si sé que me he equivocado, te lo juro por Dios que le pido perdón. Y me toca los cojones que diga ‘es que ella siempre tiene que llevar la razón”, añade.

Además, Nieves cuenta que le molesta que Lorenzo sea “tan mentiroso” y que ella ha dado muchas veces su brazo a torcer cuando se han enfadado para estar bien. Él, por su parte, nunca ha pedido perdón “por orgullo”. En este punto es cuando confiesa que Lorenzo ha sido infiel a otras parejas en el pasado.

“Da miedo cuando una persona ha sido tan infiel, es lo que me pasa a mí con mi pareja porque lo de ser infiel va por dentro. Once años ha estado mi novio con su expareja y es que a lo mejor le ha puesto los cuernos cuatro veces. Se fueron a vivir a Dublín y le puso los cuernos con una compañera suya de trabajo”.

Llegados a este punto, Nieves confiesa que su miedo es que le haga lo mismo a ella.  Por su parte, Lorenzo admite sus celos y sus infidelidades y le duele que Nieves hable de todo eso en el reality y que, en el punto de las infidelidades, están a la par porque ella también le fue infiel a su anterior pareja.

