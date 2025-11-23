Nieves le confiesa a Helena su preocupación por su relación con Lorenzo

Inédito | La dura confesión de Claudia sobre su relación con Gilbert: "Me siento responsable de que no tiene familia"

Lorenzo ha visitado el plató de ‘El Debate de as Tentaciones’ para hablar de su relación con Nieves y hacer balance de su corto paso por ‘La isla de las tentaciones 9’ (recordemos que el programa decidió expulsar a una pareja como sanción por saltarse las normas). Durante su visita al plató, Sandra Barneda le muestra al exconcursante unas imágenes inéditas.

Sandra Barneda le desvela a Lorenzo de que las imágenes que está a punto de ver fueron grabadas minutos antes de que fueran expulsados y en ellas aparece su novia, Nieves, confesando una infidelidad que cometió Lorenzo en su anterior relación y esta es la razón por la cual ella no confiaba en él.

El miedo de Nieves por las infidelidades de Lorenzo

En un momento de intimidad, Helena le pregunta a Nieves cómo son las discusiones con su novio y ella se confiesa con su compañera: “Son fuertes porque yo tengo un carácter de mierda y él tiene otro carácter de mierda y es como ‘a ver quién más puede’, pero él siempre lleva la razón”.

“Lo que me jode es que, cuando hay gente delante, da a entender como que soy yo la que tiene que llevar la razón, y es mentira porque yo siempre me pongo en su situación y, si sé que me he equivocado, te lo juro por Dios que le pido perdón. Y me toca los cojones que diga ‘es que ella siempre tiene que llevar la razón”, añade.

Además, Nieves cuenta que le molesta que Lorenzo sea “tan mentiroso” y que ella ha dado muchas veces su brazo a torcer cuando se han enfadado para estar bien. Él, por su parte, nunca ha pedido perdón “por orgullo”. En este punto es cuando confiesa que Lorenzo ha sido infiel a otras parejas en el pasado.

“Da miedo cuando una persona ha sido tan infiel, es lo que me pasa a mí con mi pareja porque lo de ser infiel va por dentro. Once años ha estado mi novio con su expareja y es que a lo mejor le ha puesto los cuernos cuatro veces. Se fueron a vivir a Dublín y le puso los cuernos con una compañera suya de trabajo”.

Llegados a este punto, Nieves confiesa que su miedo es que le haga lo mismo a ella. Por su parte, Lorenzo admite sus celos y sus infidelidades y le duele que Nieves hable de todo eso en el reality y que, en el punto de las infidelidades, están a la par porque ella también le fue infiel a su anterior pareja.