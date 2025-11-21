'El debate de las tentaciones' ha emitido el primer minuto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'

Inédito | La dura confesión de Claudia sobre su relación con Gilbert: "Me siento responsable de que no tiene familia"

'El debate de las tentaciones' ha emitido el primer minuto de lo que se emitirá en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'. Los chicos protagonizan una de las hogueras más delirantes de la historia del reality ¿Qué ocurrirá? ¿Alguien volverá a lanzar la tablet por los aires?

En la próxima hoguera Gilbert no está presente para ver las imágenes porque fue sancionado por Sandra Barneda después de protagonizar una increíble huida hacia Villa Playa tras ver a su novia dejarse llevar con Gerard. Debido a esto, serán sus compañeros los que vean las imágenes de Claudia.

''Lo voy a ver todo, y si no abre los ojos, se los voy a abrir yo'', le dice Darío a Sandra Barneda. Acto seguido las imágenes empiezan a reproducirse y las caras de los chicos lo dicen todo. Darío no puede reprimirse a ver a Claudia completamente desatada con Gerard: ''Qué asco, tío. Caliente, caliente, todo el rato, todo el rato''.

No te pierdas el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' y descubre todo lo que ocurre entre las parejas y los solteros.