Sandra Barneda reacciona a las duras palabras de Mayeli sobre Álvaro en 'La isla de las tentaciones 9'

Salta la tensión como nunca entre Aitor y Mayeli: “Sabe que fuera de aquí no le doy ni la hora”

Álvaro ha visto unas imágenes inéditas de Mayeli en ‘El Debate de las Tentaciones’ en la que la participante de ‘La isla de las Tentaciones 9’ habla de su relación con él. En un momento dado, Mayeli se imagina una posible infidelidad por parte de su novio y llega a decir cosas que no aprueba nada Sandra Barneda, la presentadora del programa.

“Soy muy vengativa. Como mi novio me haga algo, le arruino la vida. Si pasa algo, te juro que ese chaval no tiene espacio suficiente en República Dominicana para correr”, son parte de las duras palabras de Mayeli hacia Álvaro en una charla que mantiene con los solteros y sus compañeras en la villa.

“No quiero que �Álvaro se acerque a Érika en absoluto y él lo sabe. Él me lo ha dicho, que no le gusta, que es mala persona, que no quiere nada con ella, que no quiere ni hablar con ella ni acercarse, entonces si todo lo que me ha dicho es mentira y yo veo todo lo contrario, nuestra relación se termina”, añade la participante.

Sandra Barneda reacciona a las palabras de Mayeli sobre Álvaro

Tras ver el vídeo, Álvaro no tarda en reaccionar en el plató de ‘El Debate de las Tentaciones’: “Antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’ con ella, eso a mí ya me lo había dicho. Entonces no me sorprende verlo, pero no me gusta…”. Es aquí cuando Sandra Barneda toma la palabra y dice lo que piensa al respecto.

“Hombre, es que decir ‘le arruino la vida’… es un poco heavy. Me parece… y lo tengo que decir, o sea, este tipo de expresiones creo que hay que borrarlas hoy en día e intentar que, no sé, aunque te hagan daño, el ojo por ojo nunca es bueno”, son sus palabras al respecto.