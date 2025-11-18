Pedro Jiménez 18 NOV 2025 - 22:56h.

La tensión ha saltado por los aires entre Aitor y Mayeli en 'Villa Playa'. Lo que parecía una broma en un principio, al final ha acabado siendo un momento de tensión entre ambos, cuando incluso Mayeli había elegido al tentador en la elección de citas como su favorito. Pero la cosa parece haber cogido otro rumbo.

"Por la nueva integrante que es súper simpática", ha dicho Aitor, frente al "por que la semana que viene se vaya Aitor" a la hora de hacer los míticos brindis en la fiesta de las chicas. La tensión estaba servida, y más después de que Aitor asegurase lo siguiente dirigiéndose a Mayeli: "Fuera de aquí no le doy ni la hora".

Más adelante, ante Borja, Mayeli ha confesado que se siente "incómoda" y "fuera de lugar", lo que está haciendo que su estancia en 'La isla de las tentaciones 9' se vea un tanto empañada. Al menos, está un poco cortada en estos primeros días de aventura: "Yo no soy así... si vieras el año pasado... hasta yo mismo me sorprendo de mí misma", ha dicho Mayeli, que ve mucho cambio entre acudir como soltera a 'La isla de las tentaciones 9' a con pareja.

Además, Mayeli cree que sus compañeras están más avanzadas que ella y se ha mostrado un poco distante. En un momento de la fiesta, Aitor se ha percatado de la 'ausencia' de Mayeli y ha pronunciado las siguientes palabras: "Para estar amargada que se quede en casa".

Aitor, muy indignado con la actitud de Mayeli

Un Aitor que ante sus compañeros ha mostrado su indignación: "No colabora. La gente le habla y siempre está en modo estúpida", ha dicho Aitor, que ha señalado que está "muy arrepentido" de haber tenido una cita con ella. Además, como le ha dicho a Sandra, ante cada cosa que le ha dicho el tentador ha "recibido un zasca" por parte de ella, lo que tampoco ayuda.

"Se cree la diosa. Mírala, se ha ido sin decir nada", ha concluido Aitor, que no entiende para nada la actitud de Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9'