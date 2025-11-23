Imágenes inédita | Sandra le confiesa a Andrea todo lo que siente por Juanpi y por él

Juanpi cuenta la verdadera razón por la que contó en el casting que le fue infiel a Sandra

Compartir







Juanpi llegó a ‘La isla de las tentaciones 9’ con la intención de acabar con los celos de Sandra, pero la isla es impredecible y ha sido ella la que, de momento, ha caído en la tentación. ‘El Debate de las Tentaciones’ muestra más imágenes para Juanpi en las que ve a su novia haciendo una interesante reflexión sobre lo que siente por él y por Andrea.

En le vídeo inédito mostrado en 'El Debate de las Tentaciones', Juanpi ve como Andrea continúa con sus besos con el italiano y se pone al límite con determinados juegos subidos de tono. Pero lo que más puede sorprender al participante es lo que su pareja le confiesa a Andrea en una de sus charlas más personales.

La confesión más sincera de Sandra sobre lo que siente por Juanpi

“En una semana, como que me he olvidado de todo. También tengo grabada cuando él dijo aquí ‘yo confío en ella cien por cien’, pero es que… si me nace, ¿qué hago?”, son parte de las sinceras palabras de Andrea. Y es que, por un lado, parece sentirse mal por estar dejándose llevar con Andrea.

“Aunque sea un subnormal, tampoco es mi intención ir a hacer daño. Tampoco sé si le va a doler. Hace unos días yo pensaba que estaba súper enamorada, que lo amaba y que yo quería estar con él… Yo pensaba que íbamos a salir juntos de aquí. Todo lo que había en mi cabeza, es todo lo contrario ahora”, añade la participante.

Juanpi reacciona a las palabras de Sandra

Además, Sandra se queja de ciertos comentarios que ha escuchado en boca de su novio y Andrea considera que Juanpi no es maduro. Ante todas estas revelaciones, Juanpi reacciona en el plató de ‘El Debate de las Tentaciones’: “Ella parece que está aprovechando todo lo que yo hablo, todos los comentarios que yo digo para llegar a la villa y que le dé igual todo”, se queja, visiblemente afectado. Aunque, tras hablar, se encuentra con las críticas de algunos de los colaboradores del programa.