Lorena, expulsada de 'Gran Hermano 20', acaba entre lágrimas, decepcionada y señalando a un concursante: "No me pareció justo"
La ya exconcursante ha explicado los motivos de por qué cree que está fuera: no te lo pierdas
Desirée "se la devuelve" a Rocío en 'Gran Hermano 20' y esta estalla en llanto dejándonos uno de los momentazos de la edición: "¡Que me voy contigo!"
Lorena ha sido la nueva expulsada de 'Gran Hermano 20' después de que la audiencia dicte sentencia. Todo esto ha ocurrido en un domingo en donde la expulsión ha pillado por sorpresa a los nominados, ya que no se esperaban para nada que uno de ellos saldría del programa. Además, la ya exconcursante del reality de Telecinco ha dicho, entre lágrimas, que se siente muy decepcionada y ha desvelado el motivo por el que cree que la audiencia le ha señalado a ella para que diga adiós a su concurso.
Y es que de seis nominados que había se han ido salvando uno por uno hasta llegar a Belén y Lorena, que se la han jugado a un todo o nada en un ajustado duelo. Finalmente, Ion Aramendi ha pronunciado la mítica frase: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Lorena!".
La joven ya exconcursante de 'Gran Hermano 20' se ha derrumbado, a pesar del cariñoso abrazo y apoyo que le ha brindado Belén en todo momento. "Si la audiencia no me quiere ver no pasa nada... si la vida tiene otros planes para mí tampoco pasa nada. Estoy muy agradecida, muy orgullosa y contenta de esta experiencia", han sido las primeras palabras de una Lorena muy emocionada y envuelta en lágrimas.
Lorena cuenta el motivo de su decepción
Posteriormente, Belén ha salido de la sala de expulsión para dirigirse a la casa y Lorena, ya en una conversación más íntima con Ion Aramendi, ha mostrado su profunda decepción tras saber que es la nueva expulsada y que no podrá continuar más en la casa de Tres Cantos: "Creo que, el jueves, para mi punto de vista, fue un poco injusto que yo saliese... y me callé", ha dicho, mencionando el momento de las pasadas nominaciones en donde Raúl, ha recordado la joven, salió voluntario y todo "se dejó para que él lo decidiese".
Pero fue la propia Almudena la que le dijo a Lorena que no podía estar nominada, por lo que Lorena dio un paso al frente, afrontando ella la nominación, puesto que Raúl le eligió a ella: "Al final... me ha tocado irme. No me pareció justo, pero bueno. Había que coger el 'toro por los cuernos' y me ha llevado a mi casa". "Yo no quería vender a Almudena, no me parecía bien decir eso y venderla en directo. Y luego me arrepentí porque me podía ir a mi casa... pero no quise hacerlo", ha continuado.
Y es que, en 'Gran Hermano', cuando se toma una decisión, tiene consecuencias. Y a veces son irreparables y no hay vuelta atrás, como le ha ocurrido a Lorena: "Pensé que la gente lo iba a haber visto... la deseo que disfrute del concurso y que si en algún momento afronta una nominación lo haga con mucha fuerza, que se que le da miedo. Pero no le deseo ningún mal para nada".
"No sé por qué me ha pasado esto, porque yo al final no soy así. Pero considero que no he exprimido el tiempo al 100%, aunque con la última semana estoy más orgullosa", ha dicho una Lorena que se ha descrito como alguien "muy desconfiada" y achaca a eso, en parte, que no haya podido ser ella en el reality. "Ahora estaba siendo yo con mis compañeros... me ha faltado tiempo para disfrutar de la experiencia", ha concluido Lorena, tras lo que ha abandonado el programa, poniendo así punto y final a su corta pero intensa aventura en 'Gran Hermano 20'.