Las nominaciones nos han dejado algún que otro rifirrafe en pleno directo que no ha pasado desapercibido: te contamos cómo ha ocurrido todo

Desirée "se la devuelve" a Rocío en 'Gran Hermano 20' y esta estalla en llanto dejándonos uno de los momentazos de la edición: "¡Que me voy contigo!"

Las nominaciones de la gala de 'Gran Hermano' de este domingo ha pillado por sorpresa a todos. Y no es para menos. Las votaciones se han abierto y los seis nominados de la pasa gala se la han jugado por continuar en la casa o, por el contrario, salir de manera definitiva del programa. Pero la cosa no se ha quedado ahí: tras una nueva expulsión, unas nuevas nominaciones... ¡"a la cara"!, marcadas por tensos enfrentamientos y también por la decisión de los cuatro inmunes, que han nominado en el confesionario.

Así han sido las nominaciones a la cara

Cristian: le doy un punto a Raúl por menos afinidad y porque tengo menos trato contigo, dos puntos para Aroa porque tuve una movida con ella, aunque tenemos una conversación a medias y tres puntos para Almudena, porque eres de las que menos trato tengo.

Patricia: un punto para Raúl, porque es con el que menos afinidad tengo. Dos puntos para Íñigo, porque me dijo algo muy feo. Le hubiese dado tres pero no puedo. Tres puntos para Almudena, porque creo que Lorena se ha ido por ella.

Jonay: un punto para Mamadou, por los juegos. Cada vez que hacemos los juegos están sin preparar, se van a bañar los primeros y nos dejan solos. Dos puntos para Aquilino, por la conversación que tuvimos el otro día, que dice que es de mala educación hablar a oídos de otra persona, pero él se puede reír cuando quiere con Mamadou y nomino con tres puntos a Paula, porque no tengo afinidad con ella, todavía no me ha perdonado por esa frase que dije.

Mamadou: un punto para Íñigo, porque hemos tenido un choque que ya hablaremos. Dos puntos para Jonay, porque no he tenido problemas con él, pero me parece feo lo que acababa de decir en directo y tres puntos para José Manuel, porque a pesar de que no tenemos conflictos es de los compañeros con los que más movidas tengo en la casa.

Aquilino: un punto para Joon, porque no tengo mucha cercanía con él. Dos puntos a Patricia, porque no tengo mucha confianza con ella y tres puntos para Jonay, porque le hablo con respeto, pero a la mínima que ve una oportunidad no me habla con respeto. Además, no me ha dado ni un abrazo cuando se ha salvado de las nominaciones.

Belén: un punto para Almudena, dos puntos para Jonay, que vamos poco a poco, pero se los doy a él y tres puntos para Josema, porque me tiene frita por el día de la primera vez que nos vimos.

Aroa: un punto a Patri por estrategia. Nos estamos llevando bien, pero quiero 'salvarle el culo' a amigos míos. Dos puntos a Cristian, que hay cosas que me han molestado y tres puntos a Josema, que es con el que más choco y el que más me saca de quicio.

Almudena: le doy un punto a Joon porque no me gustó el gesto que tuvo el otro día con mis compañeros de predicar humildad, le doy dos puntos a Cristian y le voy a dar tres puntos a Patri por traidora.

Paula: por afinidad, le doy un punto a Joon, porque es con la persona que menos comparto. Le doy dos puntos a Josema por más de lo mismo y tres puntos le doy a Jonay. Lo que tuvimos está perdonado, pero no es de buen compañero resaltar el fallo de una prueba en conjunto, de manera individual aquí en directo.

Joon: le doy un punto a Almudena. No tengo nada en contra tuya, pero estratégicamente te lo doy a ti. Dos puntos para Mamadou, porque creo que no está preparado para estar en un concurso de convivencia. Convivir contigo sería muy difícil. Y tres puntos a Paula, porque cada vez que hacemos una misión la veo sufrir demasiado. Cada vez vamos a tener misiones más difíciles y no me da seguridad.

Íñigo: le doy un punto a Cristian por afinidad y porque es la persona con la que menos estoy hablando. No es nada personal. Dos puntos se los doy a Joon. No creo que sea mala persona, pero se los doy a él. Y tres puntos a Patri. Dice que he tenido malas palabras, pero ella tiene malos principios de amistad. Es una persona bastante mala por lo que ha demostrado. Como se muera se va a envenenar".

Raúl: le doy un punto a Patricia, porque no me aportada nada ni tengo interés en conocerla. Dos puntos para Joon, porque es con los que menos afinidad tengo, así que este toque de atención para él. Y tres puntos para Cristian, por estrategia pura y dura. Soy el último, sé cuántos puntos tienen cada uno y por estrategia le doy tres para intentar salvar a alguna persona que pueda salir y que tengo más afinidad con él.

Los inmunes reparten sus puntos

Rocío: un punto para Aroa. Me dijo que si tuviera que dar un punto a alguien se lo daría a mí o a Cristian y también ajetrea un poquito la casa y me extreso. Dos puntos para Patricia, porque es a la que menos conozco y con la que menos he hablado. Y tres puntos para Almudena, porque ha habido mucho jaleo con lo de la leche y tampoco he hablado mucho con ella.

José Manuel: un punto a Belén, por el tema de la afinidad y tal. Dos puntos a Mamadou, porque es bastante egoísta con la comida y sigue siendo igual. Y tres puntos para Paula, porque es con la que menos trato tengo y menos hablo.

Edurne: un punto para Aquilino, porque no tengo mucha afinidad con él... apenas hablo con él en el día a día. Dos puntos para Paula, tenemos opiniones muy distintas de la vida y chocamos un poco. Y tres puntos para Patri. Me cae bien, pero le ha pegado el puñal a Almudena y me lo puede pegar a mí... no la veo muy clara.

Desirée: un punto para Belén, porque es de las personas con las que menos hablo. Es muy positiva, no quiero que se vaya, pero hay que nominar. Dos puntos para Almudena, porque también hablo poco con ella y no es de mis mejores amigas aquí. Y tres puntos para Patri, es con la que menos afinidad tengo. Además, hace una semana tuvimos una pequeña discusión y me cuesta... tengo buen trato, pero tres puntos.

La lista de nominados de esta semana

Los nominados de esta semana son: Patricia, Almudena, José Manuel y Paula: ¡ya puedes votar quién quieres que sea el próximo expulsado a través de la app de Mediaset Infinity!

Unas nominaciones llenas de tensión

Sin duda, las nominacioes han quedado marcadas por la tensión que ha habido entre los concursantes. Y es que el hecho de nominar a uno o a otro tras ya más de dos semanas de convivencia, en donde los grupos están casi formados y las relaciones son cada vez más estrechas, ha hecho que salten chispas y los enfrentamientos se hayan sucedido.