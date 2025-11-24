telecinco.es 24 NOV 2025 - 16:40h.

Almudena, tras su conflicto con Patricia: "No es buena amiga, no es buena gente"

Almudena se sincera con Patricia acerca de sus temores por su complicidad con Jonay: "Me molestaría mucho por su pareja"

Almudena y Patricia vivieron un momento de máxima tensión durante la emisión del debate de ‘Gran Hermano 20’ de este domingo, donde ambas dejaron claro que su amistad está completamente rota.

Para ver el origen de su conflicto, hay que remontarse a unas horas antes de que empezara en directo el programa de Ion Aramendi, cuando Patricia acusó a su todavía amiga de ‘robar’ un cartón de leche.

Que la vendiera de esa manera delante de sus compañeros fue el motivo por el que la concursante quiso darle tres puntos en las nominaciones: “Le voy a dar tres a Patri, por traidora”, declaró. A lo que la otra respondió: “Prefiero ser traidora que cobarde”.

Esas palabras dieron lugar a una tremenda discusión, que estuvo a punto de hacer que la casa saltara por los aires: “Yo con amigas así, prefiero enemigas. La cuidé cuando estaba en la pajarera y nunca la delaté cuando le escondió la crema de cacao a Aroa”, apuntó Almudena.

La petición de Almudena a la audiencia de ‘Gran Hermano 20’

Harta de la que había sido su amiga, Almudena fue al confesionario para explicar cómo se sentía e hizo toda una declaración de intenciones: “De todas las personas que hay nominadas, quiero que se vaya Patricia”, empezaba diciendo.

“No es buena amiga, no es buena gente. Me ha traicionado y no solo a mí, también a Lorena porque el cartón de leche era mío y lo cogí para las dos (..) Es una desagradecida, porque lo que le hice yo en la pajarera, no lo hizo nadie”, añadía.

