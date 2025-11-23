Antía Troncoso 23 NOV 2025 - 15:02h.

¡Se lia en la casa de 'GH20' por la leche! Los concursantes se enzarzan en una gran pelea al descubrir que hay un brick escondido

¡El ambiente en la casa de 'Gran Hermano 20' está más caldeado que nunca! El racionamiento de la comida genera cada vez más problemas en la convivencia. En esta ocasión ha sido un brick de leche el que ha desatado el caos entre los concursantes, que se han enzarzado en una gran discusión al descubrir que algunas personas estaban escondiendo leche.

Cuando parecía que la leche se había acabado, ha aparecido un cartón misterioso. El que lo ha encontrado ha sido Mamadou, que insiste en que, aunque el responsable de cocina considere oportuno guardarlo, al menos debería avisar, porque muchos piensan ahora que quienes sabían del paradero secreto del lácteo lo han estado consumiendo a escondidas.

Poco a poco, han ido saliendo varios de los concursantes que sabían dónde estaba escondida la leche y habían estado tomándola. Uno de ellos, Jonay que aseguraba que el culpable había sido José Manuel: "Él a mi no me ha dado nada, pero es de todos y si la esconde uno tengo derecho a usarla." Ante las acusaciones José María se defendía: "Si supieras quien la ha guardado te callarías la boca, compadre. Eres un bocazas".

Los concursantes se reúnen para aclarar la situación

Con el tema de la leche escondida sobre la mesa, los concursantes se reúnen en el sofá y se lía una monumental. Patricia, muy enfadada por la situación, cuenta que ella también había descubierto el escondite del brik e, indignada por este acto egoísta de alguno de sus compañeros, decidió esconderse ella también otro cartón de leche: "Al ver eso, porque os creéis que somos gilipollas los que lo habéis guardado, yo he cogido uno y está entero guardado".

Además, la concursante desvela que habría más cartones de leche escondidos: "He visto un brick abierto. Hay uno más que sepáis que tenemos uno más de leche". En ese momento Rocío intentaba mediar: "Todas las leches que haya escondidas, sacarlas", mientras que Mamadou saltaba: "Aquí no se tiene que esconder nada. Nos curramos unas pruebas y llegan 400 euros para comer todos, punto. ¿Qué es eso de esconder la leche?"

Sale la culpable de la leche escondida

La conversación va subiendo de tono y se convertía en una gran discusión generalizada, hasta que finalmente salía la culpable. Almudena admitía, enfadada por las acusaciones de varios de sus compañeros, que había sido ella la que escondió la leche: "La semana pasada me quedé sin leche y esta semana, me la guardé", confesaba. Esto hacía que muchos de sus compañeros saltasen en su contra por haberse mantenido callada durante tanto tiempo sin confesar que había sido ella la culpable.

"Cuando tenías que haber hablado, no has hablado. Ahora no grites de más", le decía Patricia. Seguidamente, Aroa saltaba contra Almudena: "Te has pagado un cabreo del quince porque yo me haya echado una gota y hasta que no te han delatado no has dicho nada". Almudena se defendía: "Si me hubieses preguntado esta mañana, lo hubiese dicho".

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: