Disfruta de este avance exclusivo de 'La isla de las tentaciones 9' que Sandra Barneda califica como "delirante"

Avance inédito del próximo programa de 'La isla de las tentaciones': ¡La delirante hoguera de las chicas!

‘El Debate de las Tentaciones’ muestra un avance exclusivo del programa 10 de ‘La isla de las tentaciones 9’, el cual se emite este lunes día 24 en Telecinco. En estas imágenes podemos ver cómo vivirán las chicas su segunda hoguera (la de los chicos la vimos en el programa anterior) y lo cierto es que no va a dejar indiferente a nadie.

Tal y como avanza Sandra Barneda a los espectadores, en esta segunda hoguera de las chicas habrá lágrimas, gritos y una huida y la presentadora no duda en calificar esta hoguera como “las más delirante de todas las que hemos vivido en la historia de ‘La isla de las tentaciones’. Qué fuerte fue”.

Avance exclusivo de la segunda hoguera de las chicas

Lo cierto es que las imágenes hacen honor a lo que venía avanzando Sandra Barneda, pues vemos a una Helena tan afectada por lo que acaba de ver de su novio Rodri con Olatz que huye en busca de la villa en la que se encuentra (como ya hiciera Gilbert en la primera hoguera). Por su parte, Claudia también se pone muy nerviosa y se levanta en alguna que otra ocasión, incrédula por lo que está viendo de Gilbert.

Pero a la que parece que vemos más sufrir es a Almudena, que le grita a la tablet tras descubrir lo que Darío está haciendo en la otra villa con Cristina. De hecho, la vemos llorar completamente desgarrada: “¿Qué has hecho, hijo de la grandísima p***? ¡El cielo está llorando por ti!”, son solo parte de sus expresiones, gritando desesperada a todo pulmón.

Mientras tanto, Sandra también sufre lo suyo al ver a Juanpi y carga duramente contra él con varios insultos mientras que Mayeli se dirige hacia el pasillo de las antorchas con el fin de abandonar la hoguera mientras grita que se marcha tras ver algo que no le ha gustado por parte de Álvaro en la Tablet. ¿Quieres saber cómo termina todo esto? No te pierdas el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9', el lunes a las 21:45 horas, en Telecinco. Mientras tanto... ¡disfruta de este avance!