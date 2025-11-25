Gran Hermano 25 NOV 2025 - 01:00h.

Tras las nominaciones, Desiree se queja de su papel en la cocina y la actitud de Jonay

El debate ha dejado un terremoto en la casa después de la expulsión de Lorena. Después de las nominaciones, Desiree se desahogó en el confesionario con el súper y agradeció que no haya salido nominada. En 'Gran Hermano: Última hora' hemos podido ver las imágenes de sus declaraciones.

"Al Jonay lo podía haber nominado. Mira que no soy rencorosa, porque a mi no me gusta la gente que habla malamente, porque hoy en la gala me ha hablado malamente porque le ha salido a él del alma", afirmaba la de Jerez de la Frontera. Desiree se ha quejado de la actitud de Jonay durante la gala y le ha criticado por ello.

"¿Qué pasa, que tú te enciendes con los focos? Chiquillo a ti te graban 24 horas aquí. No hace falta que tú me hables mal", terminaba. Por tu parte, el canario se ha acercado a Desiree en el vestidor y se ha disculpado por si le "ha molestado algo" en el directo.

"Si no puedo más, aquí peleamos todos"

Además, Desiree ha aprovechado su confe para quejarse de la presión que siente ella, junto con sus compañeros en la cocina: "De la cocina me voy. Nos vamos, Rocío, José Manuel y yo", decía tajante. "Porque yo paso de mamoneo. Y encima que estamos nosotros allí y la gente no ha comido mejor en los días que llevamos aquí", explicaba.

La jerezana le ha pegado un repaso al canario: "Jonay es un desagradecido, porque las cosas se arreglan hablando bien". "Yo voy a intentar evitar el conflicto todo lo que pueda, y si no puedo más, aquí peleamos todos, que es lo que le gusta a la gente". Según Desiree, lo que buscan algunos concursantes es el conflicto porque si no "eres un mueble".