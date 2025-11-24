Logo de telecincotelecinco
Desirée no se corta y da su más sincera opinión a Patricia sobre su conflicto con Almudena en 'Gran Hermano 20': "Yo hubiera dicho…"

Patricia se sorprende ante la confesión de Desirée'GH 24 horas: Señal 1'
Después de que Patricia se desahogara con sus compañeras Desirée y Rocío en el baño de la casa de 'Gran Hermano 20' sobre su tremendo enfrentamiento con la que era su mejor amiga en esta aventura, Almudena, Desirée no se corta y le da su más sincera opinión a la granhermana.

Escuchando lo que opina sobre Almudena, ésta le confiesa que, teniendo en cuenta la estrecha relación que tenían en esta aventura, en su posición se hubiera acercado a decírselo directamente: "Ha estado muy feo que lo digas delante de todo el mundo". De hecho, considera ha quedado peor "por venderla".

Recordemos que el debate del pasado domingo abría mostrando cómo el racionamiento de comida había conseguido estallar la casa por los aires y dinamitar la relación de las granhermanas pues, cuando parecía que la leche se había acabado, aparecía un cartón misterioso. Una de las culpables era Almudena, quien salió a la luz entre otras cosas, por las presiones de la que era su amiga.

Volviendo a la cocina, Patricia reconoce que lleva razón pero se excusa en que le dio la oportunidad de que saliera ella misma a decirlo. "Ya, pero era muy violento la oportunidad de salir", señala Desirée. Rocío apoya a su amiga pues, según asegura, le faltó señalarle delante de todos sus compañeros. Independientemente de todo, Desirée hace insiste: "La Almudena se ha equivocado en coger la leche, eso está fatal pero tú tampoco lo has hecho bien".

