Cuando Patricia se desahoga con Desirée, ésta le confiesa su opinión sobre el enfrentamiento explicándole por qué cree que lo hizo mal

Edurne se planta con Íñigo y rechaza su actitud en la casa de 'Gran Hermano 20': "No me gusta cómo eres"

Compartir







Después de que Patricia se desahogara con sus compañeras Desirée y Rocío en el baño de la casa de 'Gran Hermano 20' sobre su tremendo enfrentamiento con la que era su mejor amiga en esta aventura, Almudena, Desirée no se corta y le da su más sincera opinión a la granhermana.

Escuchando lo que opina sobre Almudena, ésta le confiesa que, teniendo en cuenta la estrecha relación que tenían en esta aventura, en su posición se hubiera acercado a decírselo directamente: "Ha estado muy feo que lo digas delante de todo el mundo". De hecho, considera ha quedado peor "por venderla".

Recordemos que el debate del pasado domingo abría mostrando cómo el racionamiento de comida había conseguido estallar la casa por los aires y dinamitar la relación de las granhermanas pues, cuando parecía que la leche se había acabado, aparecía un cartón misterioso. Una de las culpables era Almudena, quien salió a la luz entre otras cosas, por las presiones de la que era su amiga.

Volviendo a la cocina, Patricia reconoce que lleva razón pero se excusa en que le dio la oportunidad de que saliera ella misma a decirlo. "Ya, pero era muy violento la oportunidad de salir", señala Desirée. Rocío apoya a su amiga pues, según asegura, le faltó señalarle delante de todos sus compañeros. Independientemente de todo, Desirée hace insiste: "La Almudena se ha equivocado en coger la leche, eso está fatal pero tú tampoco lo has hecho bien".