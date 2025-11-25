Mayeli se ha sincerado sobre su relación con Álvaro mientras hablaba con Sandra en Villa Playa

Álvaro Rubio se lleva una gran sorpresa en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9': "No me lo puedo creer"

Compartir







Después de la segunda hoguera de las chicas, en la que Mayeli salió corriendo tras ver las imágenes de su pareja, Álvaro, ella volvió a Villa Playa muy afectada. Al día siguiente Sandra Barneda visitó a las chicas y tuvo la oportunidad de hablar con Mayeli y preguntarle cómo se encontraba tras las impactantes imágenes del programa 10 de 'La isla de las tentaciones'.

"Algo de mi me decía que no iba ser tan tonto, ni me iba a hacer daño tan fácilmente, pero ha decidido olvidar todo lo que hablamos antes de entrar", admitía la novia de Álvaro. Mayeli ha reconocido que está dudando de lo que vio en las imágenes en la hoguera y, además, que se arrepiente de haberse ido corriendo: "Me arrepiento un poco de haber abandonado la hoguera, porque no sé si se besaron o no, porque yo vi un beso y me quería ir", admitía la valenciana.

Mayeli le ha contado a Sandra Barneda cómo se siente, ante la atenta mirada de sus compañeras: "Estoy destrozada, tengo un nudo aquí constantemente". Además, ha reconocido que sus sentimientos no le dejan disfrutar al máximo de la experiencia: "Estoy constantemente pensando en qué estarán haciendo y no me siento tentada por nadie".

"Me he enamorado hasta las trancas"

Durante esta charla con la presentadora, Mayeli se ha abierto y, entre lágrimas, ha expresado sus sentimientos hacia su pareja: "No sé que tiene, pero me he enamorado hasta las trancas" reconocía la participante en 'La isla de las tentaciones 9'.

"Por mucho que me siga mintiendo, estoy segura de que si se lía con Érika aquí, le perdono otra vez porque le miraría a los ojos y me diría que lo siente y que está enamorado de mi y le vuelvo a perdonar", se sinceraba. Claudia le ha cogido la mano a su compañera para intentar tranquilizarla. Por su parte, Sandra Barneda se ha sorprendido mucho al escuchar la respuesta de Mayeli a sus preguntas.