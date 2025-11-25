Pedro Jiménez 25 NOV 2025 - 22:10h.

Sandra Barneda ha sorprendido a los chicos en 'Villa Montaña' con imágenes para ellos que, quizás, jamás se esperarían. Hay que recordar que hace escasas 24 horas vivimos uno de los reencuentros que marcarán sin duda esta novena edición de 'La isla de las tentaciones 9', el que protagonizaron Sandra y la madre de Juanpi, Carmen. Pues bien, la presentadora de Telecinco ha irrumpido en la villa de los chicos para mostrarle todas las imágenes de ese reencuentro a Juanpi, el otro protagonista en esta historia.

"Hay imágenes para vosotros", ha anunciado Sandra Barneda, sembrando el pánico entre los chicos, que no han tardado en especular sobre qué podría ser. "Por la importancia de lo ocurrido, esto os afecta directamente a uno de vosotros", ha añadido la presentadora, tras lo que les ha mostrado todo, al completo, en la 'tablet'. Nada más aparecer la madre de Juanpi en pantalla, Juanpi se ha roto por completo, afirmando que era ella.

"No me lo puedo creer", se ha escuchado entre sus compañeros, además de algún "increíble" o "esto sí que no me lo esperaba". Las imágenes se han sucedido unas tras otras y Juanpi se ha envuelto en lágrimas como pocas veces le hemos visto en esta aventura en 'La isla de las tentaciones 9', desde que partió de Algeciras a República Dominicana con una misión: poner a prueba su relación con Sandra.

Juanpi se ha mordido la mano muy nervioso y sin creerse que este reencuentro se haya dado. Al término de las imágenes -y tras el apoyo de sus compañeros asegurando que su madre había "estado muy bien" en ese reencuentro con Sandra en la hoguera- Juanpi ha dado las gracias a Sandra Barneda por traer a su madre a República Dominicana.

La reacción de Juanpi al reencuentro de su madre y Sandra

"La cabeza me ha explotado. Yo necesitaba que ella viera cómo es Sandra, al final ella la quería como si fuera su hija. Ha tenido que venir hasta aquí, es que me da vergüenza Sandra que haya venido hasta aquí para verla. Porque yo le iba a explicar cómo era y no me iba a creer. Gracias por traerla, de verdad", ha dicho Juanpi.

Y ha concluido de la siguiente manera: "Ella no quería que viniera. Todo el mundo pensaba que yo la iba a liar y hemos tenido miles de peleas por eso. Y al final, mira quién la ha liado".