El ‘inconquistable’ de 'El loco amor' se ha sincerado con esta web sobre lo que siente, cómo se le conquista y lo qué se lleva de la experiencia, ¡dale play!

Oriana Marzoli: “Aunque haya tenido relaciones tóxicas, he aprendido mucho de ello”

Compartir







El fenómeno 'El loco amor' llega este miércoles a una de sus citas más esperadas: la final del primer trono masculino del formato. Y su protagonista, Marc Kitus, ha querido sentarse con esta web antes del momento clave para compartir una entrevista que deja algo claro: el inconquistable ya no es el mismo, pero ¿cómo es su corazón?

Marc —o Kitus, como le llaman— se ha convertido en uno de los personajes revelación del reality gracias a su personalidad explosiva, y su facilidad para generar química delante de las cámaras. Pero lo más interesante ha ocurrido detrás: la evolución. Y eso, precisamente, es lo que queríamos saber.

Un inconquistable que empezó seguro y ahora se cuestiona cosas

Durante la entrevista, Marc cambia el tono: ya no habla como alguien que "no se deja conquistar", sino como alguien que ha descubierto qué es lo que realmente quiere… o lo que ya no quiere tolerar. Sus gestos, sus pausas, sus miradas dicen más que cualquier frase literal, ¿sigue Marc siendo inconquistable… o ha caído?

Tres finalistas, tres caminos y una decisión inesperada. Lo interesante de esta final no es solo quién llega, sino cómo han llegado: Bea, la energía inesperada que entró tarde pero cambió dinámicas. Nadia, que empezó conquistando a otra tronista y terminó conectando con Marc fuera de cámaras. Fátima, la única que renunció a su propio trono para volver a apostar por él.

Tres perfiles completamente distintos y una realidad: cada una representa un tipo de vida. Algo que Marc sabe… y teme. Porque esta elección no va de ego, ni de televisión ni de show: va de quién encaja en su ritmo, en sus heridas y en la versión de sí mismo que ha descubierto en el programa. ¡Dale play y escucha sus palabras!

El vínculo que ha forjado con Oriana Marzoli

Otra de las sorpresas de la entrevista ha sido escuchar cómo habla de Oriana Marzoli. Podemos decir que Marc rompe un prejuicio que mucha gente tiene sobre ella. Su relación durante el rodaje ha dado más juego del que parece, y la final podría demostrar por qué: "Desde fuera, si no la conoces, a lo mejor te puede caer mal, pero yo en mi experiencia, Oriana ha sido una chica de diez".

Red flags y lo que más le gusta de una mujer:

Durante semanas, Marc ha defendido un tipo de mujer muy concreto: extrovertida, intensa, eléctrica. Pero en esta entrevista hay silencios y risas nerviosas que dejan claro que el camino no ha sido tan lineal como él pensaba. Una pregunta clave —sobre por qué nadie parecía cumplir ese filtro al cien por cien— le pilla por sorpresa. Su respuesta insinúa mucho. Y esa insinuación, teniendo en cuenta las tres finalistas que llegan al último capítulo, pesa.

Entre muchas respuestas, aparece la más interesante: cuando habla de cómo se comporta en una relación: reconoce algo que contradice su imagen inicial en el reality. Algo que sugiere que Marc ya no juega "a picar" —como él mismo nos cuenta— sino a construir. Esa frase, corta pero reveladora, podría explicar por qué alguien en la final ha llegado donde ha llegado. ¡Dale play!