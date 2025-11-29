Mayeli se enfrenta a una tensa 'hoguera de las consecuencias' con Álvaro Rubio

Sandra Barneda ha tenido parar en seco el programa de ‘El debate de las tentaciones’ para mostrar un avance de lo más fuerte. Unas imágenes que han dejado a todo el mundo boquiabierto y que están relacionados con dos de los grandes protagonistas de la edición: Mayeli Díaz y Álvaro Rubio.

Hay que recordar que ambos han tenido una hoguera de las consecuencias y que podremos ver el desenlace de esta en el programa de ‘La isla de las tentaciones 9’ que se emitirá el próximo lunes. Un episodio que promete no dejar a nadie indiferente y que, sin duda, pasará a la historia del reality show e Telecinco.

La impactante hoguera de Mayeli Díaz en ‘La isla de las tentaciones 9’

La presentadora ha empezado introduciendo este avance con un mensaje que ha dejado a todos sin aliento: “Es la hoguera más fuerte que he vivido en ‘La isla de las tentaciones’. La más inesperada y la más delirante”, apuntaba, refiriéndose a la que han tenido Álvaro Rubio y su novia.

En ella puede verse a Mayeli Díaz pedir explicaciones a su novio y a este salir corriendo disparado a la orilla del mar para desatar su sufrimiento contra las arenas de República Dominicana en una escena de lo más desgarradora.

Mientras, ella está sola, sentada frente a Sandra Barneda, que le hace una pregunta cuya respuesta promete dar mucho de qué hablar: “Pero, Mayeli… ¿Qué locura es esta? ¿Estás embarazada? ¿Me puedes contestar?”.