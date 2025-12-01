Edurne se muestra contundente con la estrategia de Íñigo en 'Gran Hermano 20' y marca distancia: "No me voy a aliar a ti"
Tras la expulsión de Almudena durante la pasada gala de 'Gran Hermano 20' el pasado jueves, Íñigo está intentando organizarse con su grupo: Raúl, Jonay, José Manuel y Edurne para poner en la palestra al resto de la casa. Y es que según el vasco, "esto esto es un juego y quiere jugar". Y es que Íñigo lo tiene claro: "O nos juntamos para mandarlos a pastar o nos van a sacar ellos que no tienen ni un poco de fundamento".
Además, Íñigo no se fía ya de nadie, "ni de Rocío", que la ha considerado desde que ha entrado su compañera, a pesar de no estar como tal en su grupo oficial. Ante José Manuel ha comentado que tienen que ser más listos, si no se irán uno a uno: "O empezamos a dejar a un lado las preferencias y somos un poco más tácticos o esta chavalería nos va a meter una patadita y a casa".
No obstante, esta estrategia de Íñigo ha contado con una laguna: Edurne, la que hasta ahora era la aliada número uno del vasco, se ha rebelado y todo parece indicar que ya no formará parte de su 'team'... al menos a nivel estratégico.
Todo ha ocurrido cuando Íñigo se ha acercado a Edurne para indicar lo siguiente: "Como no empecemos a buscar cabezas pensantes e ir a por ellos... a por la gente que está manipulando a la peña, a Christian, Joon, a Patri... incluso a Aroa. Algunos podemos empezar a jugar. Yo solo contra ocho no hago nada".
Edurne ha propuesto nominar juntos a Paula y a Íñigo no le ha gustado mucho la idea, puesto que no la ve un rival fuerte: "En una partida de ajedrez, para ti, ¿qué es Paula? Para que vamos a echarla... ¿qué me aporta a mí que Paula se vaya?".
La catalana ha respondido ante esto que ella puede tener su opinión e Íñigo la suya y la tensión entre ambos ha ido aumentando, con el vasco asegurando que no se ha referido a que se lleve súper bien con Paula, añadiendo un sincero "no seamos imbéciles" y con una Edurne estallando: "¿Pero por qué me hablas así?".
Edurne estalla ante Íñigo en 'Gran Hermano 20'
El intercambio de palabras ha sido cada vez más acalorado sin llegar a un punto en común y con Jonay en medio de todo. "No aguantas una crítica", ha dicho Edurne, para añadir un "¿tú ves cómo estás? ¿Estás haciendo una campaña para que vote lo que tú quieres?". Finalmente, Íñigo le ha preguntado a la concursante si quiere seguir como hasta ahora, "jugando la partida normal", y ante el sí de esta, Íñigo ha tomado la decisión de no "hablar más" del tema: "Dímelo desde el principio, no me hagas perder el tiempo".
"¿Tú ves normal que te cambie hasta la cara?... no me gusta esto Íñigo. Aquí hemos venido solos y yo juego mi juego. Te escucho y te comprendo, pero no te comprendo. No me voy a aliar a ti", ha dicho Edurne, clara y concisa.