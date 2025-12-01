Patricia Fernández 01 DIC 2025 - 00:59h.

Gran sorpresa entre los concursantes con la entrada de Violeta, Edi y Anabel Pantoja en la casa

Ion Aramendi comunica algo muy importante a los concursantes de 'Gran Hermano 20' y estos reaccionan de manera inesperada: "Algo me olía"

Anabel Pantoja, tan solo unas horas después de convertirse en subcampeona de 'Bailando con las estrellas', entraba a la casa de 'Gran Hermano' con un propósito durante el debate con Ion Aramendi, lo que provocaba una gran sorpresa entre los concursantes, a la que recibían con los brazos abiertos. Pero esta no iba a ser la única visita, también iban a encontrarse con Edi y Violeta, los que mostraban parte de la coreografía a la que se van a enfrentar esta semana en la prueba semanal.

Anabel Pantoja se encuentra con los concursantes en la casa

"Qué sensación entrar aquí, increíble. Unos recuerdos que me vienen...", decía Anabel Pantoja al verse dentro de la casa de 'Gran Hermano' y Ion Aramendi se dirigía a los concursantes: "Os voy a dar excepcionalmente información del exterior, es una noticia muy importante, que ha tenido mucha repercusión y quiero compartirla con vosotros. Anabel Pantoja anoche se convirtió en subcampeona de 'Bailando con las estrellas".

Información que hacía reaccionar a los concursantes entre aplausos, pero la sobrina de Isabel Pantoja quería añadir algo a esta información: "¿Puedo decir o no quién ha ganado?" Lo que el presentador respondía con un "sí" y ella revelaba esto: "Ha ganado Jorge González, se lo merece como nadie". Y esto levantaba aplausos también entre los concursantes, momento en el que Anabel les lanzaba un importante mensaje a todos: "Yo quedé segunda gracias al voto del público, os digo que es muy importante el público, os estamos viendo y el público es soberano y el que manda".

Tras esto, Ion Aramendi desvelaba a los participantes de 'Gran Hermano' el motivo por el que Anabel entraba a la casa: "Por este motivo es por el que Anabel os va a ayudar con la prueba semanal, va a ser la madrina y va a supervisar la coreografía de baile que tenéis que hacer". Momento en el que ella les hacía una demostración de baile a todos en medio del salón, pero decía algo: "No puedo destripar todas mis cosas, tiene que ser por fascículos".

Edi y Violeta participan en la demostración de parte de la coreografía de la prueba semanal

Después de este primer encuentro con Anabel, llegaba la hora de conocer parte de la coreografía a la que se enfrentan en la prueba. "Prestad mucha atención porque es parte de lo que tendréis que hacer esta semana", les advertía Ion Aramendi y llegaba el momento.

La música sonaba y los bailarines comenzaban a hacer esta coreografía, y en medio de todo esto aparecían Edi y Violeta, que también deleitaban con unos pasos, ante la sorpresa de los concursantes.

"Os anuncio que Edi y Violeta se suman a Anabel Pantoja para ayudaros con la coreografía de esta semana, aprovechad los consejos de los tres", les contaba el presentador.

Y tras esto, Anabel, Edi y Violeta se unían a ellos en el salón para comentar todo esto. "Si hay mala energía en la casa con la prueba va a cambiar, el año pasado nos pasó a nosotros", decía Edi y la pareja se mojaba sobre quién de los concursantes podría destacar en la prueba.

Y, en medio de todo esto, Violeta reaccionaba al volver a estar en la casa de 'Gran Hermano': "Estamos reviviendo unos sentimientos de volver a verte en la pantalla..."

Un momentazo en la casa que terminaba con todos bailando en el salón al ritmo de la música, lo que hacía reaccionar a Ion Aramendi: "No va nada mal".