¡No te pierdas un adelanto del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!: "¡Darío no!"

¡Saltan chispas en 'La isla de las tentaciones 9'! Tras descubrirse que Gerard siente por Almudena se genera una gran tensión con Claudia

Después de una frenética hoguera de los chicos, llena de reacciones impulsivas y momentos inesperados, llega la de las chicas, que quedará marcada sin duda por una gran sorpresa que dejará en shock a estas.

Lo que no es sorpresa es que Juanpi y Mara seguirán avanzando a pasos agigantados, dejándose llevar en 'Villa Montaña' y provocando que Sandra muestre todas sus caras: la de enfado, la de preocupación... y la de dolor, mucho dolor: "Otra vez llorando... ¿puedo dejar de llorar? He llorado mucho por él y no me da la gana llorar más...", asegura una Sandra, como vemos en el avance, derrumbada en su hoguera.

Además, es posible que Juanpi de un paso más con Mara... que deje a las chicas "flipando" y sin creerse lo que verán en la tablet. Por otro lado, Rodri y Olatz seguirán, de la misma manera que Juanpi y Mara, dejándose llevar en la villa y con diversos acercamientos muy pero que muy calientes.

Y luego está Darío, que dará un paso más con Cristina y hará reaccionar a Almudena con un nuevo cojín que la llenará de dudas tanto a ella como a todos nosotros: "¡Darío no! Darío no!".