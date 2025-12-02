Logo de telecincotelecinco
Avance | Gran sorpresa en una nueva hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9': “Estoy flipando”

El avance del próximo programa en 'La isla de las tentaciones 9'.Telecinco.es
Después de una frenética hoguera de los chicos, llena de reacciones impulsivas y momentos inesperados, llega la de las chicas, que quedará marcada sin duda por una gran sorpresa que dejará en shock a estas.

Lo que no es sorpresa es que Juanpi y Mara seguirán avanzando a pasos agigantados, dejándose llevar en 'Villa Montaña' y provocando que Sandra muestre todas sus caras: la de enfado, la de preocupación... y la de dolor, mucho dolor: "Otra vez llorando... ¿puedo dejar de llorar? He llorado mucho por él y no me da la gana llorar más...", asegura una Sandra, como vemos en el avance, derrumbada en su hoguera.

Además, es posible que Juanpi de un paso más con Mara... que deje a las chicas "flipando" y sin creerse lo que verán en la tablet. Por otro lado, Rodri y Olatz seguirán, de la misma manera que Juanpi y Mara, dejándose llevar en la villa y con diversos acercamientos muy pero que muy calientes.

Y luego está Darío, que dará un paso más con Cristina y hará reaccionar a Almudena con un nuevo cojín que la llenará de dudas tanto a ella como a todos nosotros: "¡Darío no! Darío no!".

Temas