Sin duda, la hoguera que Almudena protagonizó y que pasará a la historia de 'La isla de las tentaciones 9', con su famoso mensaje a Darío en plena tormenta: "¡El cielo está llorando por ti!" marcó un antes y un después en su aventura. Ahora, Almudena es otra en su villa y se deja tentar por Borja, avanzando cada vez más con él... algo que ha podido ver Darío en su tercera hoguera de manera íntegra y como se dice, con 'pelos y señales'.

De hecho, Borja y Almudena han protagonizado un fogoso momento en la piscina de 'Villa Playa' y ha habido un momento de los dos en el que Darío ha interpretado que se han dado un beso. Momento de máximo estrés para él dada la confusión del asunto: "¡No se ve bien, no se ve claro!". "Esto se está yendo de madre! Me estoy emparanoiando. Llegar a eso me ha costado varios días... he visto que ha pasado de nada a esto de un momento a otro. Está muy a gusto", ha dicho un Darío que ve que Borja "le gusta" a Almudena.

"No sé si ha dicho: 'A tomar por culo mi relación', o no sé", ha añadido Darío. Un Darío que asegura que no está preparado para ver un beso de Almudena con Borja: "Yo sé que con Cristina he estado igual... pero verlo es distinto".

Darío se ha enfrentado en su hoguera a imágenes muy duras para él... e inesperadas. Las confesiones entre Borja y Almudena se suceden cada vez más y también los detalles, como el que ha tenido el tentador con la pareja de Darío, regalándole una pulsera: "Eso le habrá encantado, estoy seguro. Porque es un detalle y yo no soy detallista".

"Ya me preocupa...", ha dicho Darío en una hoguera para él llena de precisamente eso, preocupación. Sobre si se imaginaba o no ver a una Almudena así en 'Villa Playa', Darío ha señalado que no. Y algo que le ha tocado de pleno a Darío son los comentarios que está haciendo Almudena sobre Borja asegurando que tiene el cuerpo perfecto: "Le pedí que eso no lo hiciera. Algo que me crea inseguridad, si le pido que no lo haga, ¿para qué lo hace?".

Darío se ha visto también envuelto en incertidumbre, puesto que -como ha confesado- le pidió a su pareja que disfrutara y cree que eso "puede hacer que pierda su relación". Por último, Sandra Barneda le ha dicho a Darío que tiene más imágenes para él y en la 'tablet' hemos visto a una Almudena y a un Borja más cerca que nunca y al borde del beso.

Ante esto último, Darío ha estallado: "¡A tope! Ha pasado de un extremo a otro... la está relamiendo entera y comiéndole la oreja... yo me aguanto y quiero que ella sea capaz de hacerlo también".

En la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' hemos visto a Darío y Almudena más cerca que nunca. Besos, caricias, confesiones y acercamientos de todo tipo. ¿Quieres ver que se han dicho en todos ellos y cómo han sido esos intercambios de palabras?

