La colaboradora televisiva ha hablado de los motivos por los que no iría de tentadora y del significado que tiene para ella la fidelidad en su vida

Marc, el inconquistable de 'El loco amor': "Antes me gustaba picar pero se puede encontrar el amor"

Compartir







A Oriana Marzoli la hemos visto participando en realities de todo tipo, de amor, de convivencia como 'Gran Hermano' y hasta de sobrevivir en condiciones extremas como fue su paso exprés por 'Supervivientes'. Su último proyecto profesional ha sido trabajar mano a mano junto a Sebastián Gallego y dos solteros inconquistables, Alexandra y Marc, en el dating show de Mediaset Infinity 'El loco amor'. Y ha sido en este trabajo donde la influencer ha mostrado una faceta suya hasta entonces desconocida, una con la que ha demostrado que, pese a las mil relaciones tóxico-tormentosas que haya podido tener, Oriana ha sacado un gran aprendizaje y se ha convertido en una buena consejera respecto al amor.

Sabiendo que muchos la apodan como la "reina de los realities", ¿se atrevería a ir a 'La isla de las tentaciones' y poner a prueba su relación con Facundo González?

Las opiniones de Oriana Marzoli sobre 'La isla de las tentaciones'

En una entrevista en exclusiva para esta web, la ex de Tony Spina se ha sincerado sobre si le gustaría participar en la próxima edición que está a punto de empezar a grabarse y lo que tiene claro Oriana es que jamás iría de tentadora: "Yo nunca lo haría porque no me gusta ser la amante de nadie", responde tajantemente.

"Entiendo que mucha gente lo haya sido sin saberlo y no es lo mismo que ser un amante consciente, ¿sabes? No, no me gusta ir a romper parejas a menos que esa persona me haya hecho algo, y yo diga 'pero tú me robaste mi pareja', es diferente", explica la colaboradora.

La idea de fidelidad de Oriana Marzoli

En las relaciones que ha tenido Oriana a lo largo de su vida la infidelidad ha estado presente en algunas de ellas, tanto por su parte, como por la de sus parejas. ¿Qué significado tiene para ella la fidelidad y la infidelidad en este punto de su vida? "La infidelidad no solo es poner los cuernos, también es cuando realmente estás teniendo ya contacto con alguien o cuando ya estás deseando estar con otra persona. Para mí eso ya forma parte de una infidelidad".

Y sobre la fidelidad tiene una opinión muy clara: "Para mí es muy importante porque he sufrido mucho por los cuernos que me han puesto. Yo no soy una santa ni un ángel caído del cielo. También he puesto los cuernos, pero ha sido siempre en plan acción reacción".

¿Sería Marc Kitus un buen conquistador en 'La isla de las tentaciones'?

En una entrevista con Marc Kitus en la que hablamos con él sobre su experiencia en 'El loco amor' y del amor en general, el soltero inconquistable nos confesó que este año iba a haber ido como tentador a la isla, ahora que ha dejado la soltería a un lado, y si ve la posibilidad de caer en la tentación si fuese con su chica: "Si estoy muy enamorado lo dudo mucho. O sea, si es verdad que me gusta ponerme ponerme a prueba, pero todo es verlo también", explicaba el influencer.

Y de esta manera tan poética, Marc nos describió cómo es para él la fidelidad: "Siempre lo describo como una mesa que tiene cuatro patas: respeto, lealtad, cariño-amor y confianza".

Puedes ver las entrevistas al completo dando play al vídeo.