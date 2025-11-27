La colaboradora televisiva ha explicado qué consecuencias ha tenido el haber mantenido una relación tormentosas y las secuelas que tiene

Adara Molinero habla por primera vez de la paternidad de su exnovio, Rodri Fuertes, con Marta Castro

Compartir







Oriana Mazoli, también conocida por ser nombrada como "reina de los realities" podría ser apodada como "reina de corazones" como lo es Isabel Preysler, pues la influencer tiene una gran experiencia en el amor, especialmente en aquellas relaciones que han sido tóxicas o de lo más tomentosas. Pero la vida es un continuo aprendizaje y para la exconcursante de 'Supervivientes' la madurez y su diferentes historias de amor le han enseñado qué tipo de relación quiere tener.

Actualmente, está saliendo con Facundo González, con el que empezó a tener una relación sentimental en 2024 que ha sido documentada a través de las redes sociales y del que - como ella misma ha confirmado en el podcast 'En todas las salsas' - lleva separada cuatro meses por compromisos profesionales, pero tiene previsto reencontrarse el próximo 25 de diciembre coincidiendo con el día de Navidad.

¿Cómo le ha afectado a Oriana Marzoli su relación más tormentosa?

En una entrevista en exclusiva para esta web, Oriana se ha sincerado sobre el amor y en cómo le gusta a ella ser conquistada. Al principio, o más bien hace unos años, para la colaboradora televisiva el físico era una de las características más importantes que tenía que tener el "hombre de sus sueños", y aunque eso sigue estando presente entre sus imprescindibles también va más allá de una cara bonita: "Para conquistarme tienes que ser un tío líder", explica Oriana que ha descrito a su chico perfecto así: "Me gusta el hombre deportista, ¿eh? Todavía me fijo mucho en un físico, para qué engañarnos. Que tenga pelazo y cuerpazo, que sea leal me importa muchísimo porque no me gustan los 'bienqueda' que no te defienden o que te llevan la contraria".

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marta Peñate al ver a Tony Spina y a Makoke en actitud cómplice durante una fiesta

Canal de Whatsapp de Telecinco

A la influencer no le molesta que le lleven la contraria, pero sí cuando es delante de la gente con la que no se lleva bien: "Me pues llevar la contraria pero siempre que sea aparte, apartándome y diciéndome las cosas. No delante de los que me caen mal. Para mí este tipo de lealtad es superimportante".

Por otro lado, tras tener una relación que ella define como tormentosa con una persona a la que nunca menciona, Oriana ha obtenido un gran aprendizaje, pero también le ha afectado en otros aspectos: "Yo tengo un antes y un después de una relación tormentosa que tuve y es como que me ha costado siempre reconocer que estoy enamorada, es como que me intento frenar. No sé por qué me está pasando eso, es en consecuencia de ese mal momento".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El aprendizaje de la colaboradora tras trabajar en 'El loco amor'

El frenético final de 'El loco amor' ha salido ya a luz y hemos podido conocer la decisión final de Marc Kitus que ha sido el soltero inconquistable de este reality, y que ha estado recibiendo los mejores consejos de amor de parte de Oriana: "En mi experiencia creo que ha sido una chica de diez. Es otra persona, me ha ayudado mucho en el en el programa dándome consejos de amor", ha dicho el joven sobre la colaboradora.

Por su parte, la televisiva ha obtenido un gran aprendizaje de esta experiencia: "Me han felicitado mucho porque me he comportado de otra manera. Se ha visto otra faceta de mí".

Puedes ver las entrevistas al completo dando play al vídeo.