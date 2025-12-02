Pedro Jiménez 02 DIC 2025 - 22:02h.

La presentadora de Telecinco, directa con Rodri en su momento más duro en la hoguera: "Lo ha hecho por dolor..."

Sandra Barneda reacciona en 'La isla de las tentaciones 9' a la reflexión de Juanpi sobre su relación sobre Sandra: “Las parejas son mucho más complejas"

Compartir







Rodri perdía de manera tremenda los papeles durante la última hoguera de los chicos, golpeando la 'tablet' y totalmente fuera de sí. Durante la entrega de este martes de 'La isla de las tentaciones 9' hemos podido saber qué ocurrió automáticamente después: un Rodri sumergido en máxima preocupación y tapándose la cara con las manos danzaba por la hoguera sin rumbo fijo: sus aspavientos y llantos hablaban por sí solos: "Lo sabía tío... lo he dado todo por ella".

Sandra Barneda no tardaría en acudir a donde el madrileño se encontraba, agachado y con la cara totalmente descuadrada, para hacerle ver que él también ha hecho lo mismo que Helena: "Pero ella está actuando por venganza". "O por dolor", diría la presentadora de Telecinco. Mientras tanto, en la hoguera, Darío remarcaría que Rodri ha conectado con Olatz "de manera sentimental", a diferencia de Helena y Barranco en 'Villa Playa'.

Mientras tanto, Rodri y su 'calvario' personal seguiría con Sandra Barneda intentando que se levantase y siguiese con su aventura, algo que resultaría extremadamente complicado por las imágenes que acababa de ver Rodri y el dolor que le había supuesto enfrentarse a ellas: "No puedo verla así con otro... no. No me lo merezco. Y menos que me lo haga así, con alguien que solo la está poniendo cachonda".

Finalmente, Rodri se levantaba y, junto a Sandra Barneda, ambos volverían a la hoguera junto al resto de compañeros. Al reencontrarse, Rodri se rompía por completo y Juanpi y compañía le abrazaban, dándole todo tipo de apoyo y estando a su lado en lo que ha sido su momento más duro en una hoguera hasta entonces. Además, la presentadora le pedía a los chicos que recogieran el atril y la tablet: "Controlad vuestras emociones".

"Rodri, hay más imágenes para ti"

Pero las imágenes para Rodri no se acabarían aquí, después de que Sandra Barneda pronunciase la mítica frase: "Rodri, hay más imágenes para ti". El momento en el jacuzzi entre Barranco y Helena se prolongaría al máximo, con ambos besándose de manera pasional y, por si fuera poco, con los dos pasando a la habitación de Helena, en donde Barranco se ducharía y seguirían con su fogoso momento, pero esta vez en la cama.

"No habrás tenido cojones", diría una y otra vez Rodri sin creerse lo que estaba viendo. "Madre mía tío, madre mía", añadía Rodri una y otra vez negando con la cabeza. En un momento dado, Barranco bajaría hasta la zona de la tripa de Helena, con besos muy pero que muy calientes... que desespererarían aún más al madrileño.

"Yo eso no lo he hecho. Estaba esperando a que yo hiciera algo... y yo reprimiéndome, porque pienso en ella todo el día y mira cómo me lo paga. No sé cómo voy a actuar. Olatz es una chica que me gusta pero no voy a actuar por venganza, porque yo la quiero a ella y sigo creyendo que es la mujer de mi vida", aseguraría un Rodri cabizbajo y con las lágrimas incontenidas. "Estoy destrozado Sandra. Y aún así, dentro de mí, la quiero perdonar. La amo tanto y estoy tan ciego por ella que la perdonaría", concluiría Rodri, poniendo así el punto y final a lo que ha sido una hoguera para él muy, pero que muy complicada.

El mensaje de Sandra Barneda a los chicos

Finalmente, Sandra Barneda les mandaría un mensaje a los chicos poniéndose en su lugar y apoyándoles en un momento así de difícil en su aventura para que no desistan y continúen, a pesar de los baches que se están encontrando: ¿quieres saber cuáles han sido las palabras de la presentadora? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!