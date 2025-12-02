Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 20:56h.

Claudia Martínez ha confesado que tiene una sospecha sobre Darío Linero tras ver sus acercamientos con Cristina

Claudia Martínez va comentando lo que ocurre en 'La isla de las tentaciones 9' en la red social X y ha expresado que desconfía de Darío Linero, novio de Almudena Porras, que está protagonizando muchos acercamientos con Cristina, su tentadora favorita.

Uno de los más comentados se produjo cuando se tumbaron juntos en la hamaca y se taparon con un cojín, haciendo que Almudena se preguntase en la hoguera qué estaba pasando, si se estaban besando o no. Esa misma pregunta se la hicieron los espectadores y Cristina ya le ha dado respuesta en una conversación con Érika.

"Estábamos en la hamaca, que fue la primera vez, estábamos como acostados, y cuando estás acostado, si tienes la pierna así y la mano así... No se ve", le ha contado la canaria a su compañera, que se exclamaba al escucharla: "¡Y te tocó!". "Claro, pero, ¿cómo se ve eso en la cámara? Si yo tengo la mano aquí...", añadía la soltera preferida de Darío, destapando así qué ocurrió debajo del cojín.

Una táctica para ocultar lo ocurrido que está dando mucho de qué hablar en redes, como también se ha comentado mucho que le tocase los pechos a Cristina como parte de un juego y luego se quedase preocupado pensando cómo reaccionaría su novia al ver esas imágenes.

"A Darío no le está costando absolutamente nada hacer lo que está haciendo, me da que no es la primera vez", ha tuiteado Claudia Martínez, que cree que el malagueño no lo va a pasar nada bien cuando se dé cuenta de lo que puede perder realmente si defrauda a Almudena, con la que lleva once años de relación y con la que tenía un futuro planeado.