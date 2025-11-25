Compartir







La primera hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 9' está a punto de iniciarse con dos grandes protagonistas: Claudia y Gilbert que, tras un año y medio de relación, llegaron a esta experiencia para poner a prueba su amor, un reto que ninguno de los dos ha conseguido superar pues ambos han caído en la tentación con sus solteros. La de Mallorca ha dado rienda suelta a su pasión con Gerard protagonizando la escena más fogosa de la edición donde sus cuerpos se fundieron con las burbujeantes aguas del jacuzzi de 'Villa Playa'. Las escenas de alto voltaje no han sido visualizadas por Gilbert, que tras saltarse las normas del programa, fue penalizado siendo expulsado de la segunda hoguera, lo que le impidió ver a su chica manteniendo relaciones sexuales con su tentador.

Sus compañeros, Darío, Álvaro, Rodri y Juanpi tuvieron el poder de verlas y contarle al concursante lo que habían visto. Dada la dureza de las imágenes, los residentes de 'Villa Montaña' tomaron una histórica decisión en el reality: convocar una hoguera de confrontación para Gilbert y Claudia. "Me gustaría, si se pudiera, solicitársela. Que el chaval se ponga delante de ella y que le explique las cosas", decía Darío muy enfadado.

¿Acudirá Claudia a la hoguera de confrontación con Gilbert?

"Es la primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' que vosotros, los compañeros, convocáis una hoguera de confrontación en lugar de vuestro compañero. Bajo vuestro propio riesgo y responsabilidad le voy a trasladar la petición a Claudia. Ella, libremente, decidirá si acepta o no acudir a la hoguera de confrontación", advertía Sandra Barneda. Claudia está a punto de conocer esta información que pone en jaque su continuidad en República Dominicana. Tras regresar de su segunda hoguera, Claudia no está muy a gusto con Gerard confesando que le "da pereza" estar con él y que necesita que "él se abra en otros sentidos". ¿Decidirá Claudia acudir a la hoguera y enfrentarse a Gilbert?

Los colaboradores de 'Vamos a ver' han narrado en exclusiva para esta web sus predicciones sobre lo que hará Claudia y, sobre todo, si en el caso de que acuda lo hará en modo víctima o buscando guerra con el que todavía sigue siendo su novio: "Ella va a ir siempre en modo víctima, porque salió viendo esa hoguera en la que se puso... ¡Cómo se puso después lo que ha hecho ella! Que hasta ha tenido relaciones íntimas en un jacuzzi. Me parece tremendo que encima todavía le eche en cara algo a Gilbert. Creo que va a ir de víctima, en plan, no eres el que yo pensaba porque de mí igual se podía esperar, pero de ti, no. Creo que va a ir en modo víctima si va, pero tengo mis dudas de que vaya", ha dicho tajantemente Adriana Dorronsoro.

"Ella va a ir en modo guerrera para justificar sus actos que son injustificables", dice Pepe del Real que ha sido el más crítico con la concursante.

