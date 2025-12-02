Laura Ceballo 02 DIC 2025 - 17:30h.

La pareja ayudará a los concursantes con las coreografías de la prueba semanal de baile

Edi Insua se sincera con los concursantes de 'Gran Hermano 20': "Sentía desmotivación"

Compartir







Edi Insua y Violeta Crespo han visitado la tarde de este martes la nueva casa de 'Gran Hermano 20'. Los exparticipantes de 'Gran Hermano 19' se han desplazado hasta Tres Cantos para ayudar a los concursantes con la prueba semanal.

Y es que esta vez les toca enfrentarse a la mítica prueba de baile. La pareja ha entrado en la casa para colaborar con la preparación de las coreografías que tendrán que defender para ganar la prueba.

Los concursantes se han mostrado muy ilusionados con su llegada, pero han estallado de alegría por completo cuando han descubierto que Edi y Violeta habían traído un regalo muy especial para todos ellos.

Antes de empezar a trabajar, Edi les ha anunciado que tenían algo para ellos: "Bueno, venga, para que os motivéis", ha dicho mientras sacaba de su bolsillo cuatro tabletas de chocolate. Los concursantes no han dudado en celebrarlo por todo lo alto: "¡Qué rico!". Dos serán para el grupo de baile de las chicas, y las otras dos para el de los chicos.

Edi y Violeta les ayudan con las coreografías

Y es que, en efecto, va a haber dos partes en la prueba. Violeta se encargará de la coreo de los chicos, mientras que Edi lo hará con la coreo de las chicas: "Ella va a estar con los chicos y yo con las chicas", les ha explicado el gallego.

"Sé que algunos de vosotros tenéis más dotes bailarines, entonces lo que vamos a hacer es elegir a una persona que lleve un poquito la voz cantante. Yo no os voy a engañar, la bailarina es ella, pero os voy a ayudar todo lo que pueda. Pero no os preocupéis, porque de primeras parece muy difícil, pero lo vais a hacer", les ha aconsejado Edi antes de ponerse manos a la obra.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano 20' a través de los resúmenes diarios, nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: