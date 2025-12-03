Gran Hermano 03 DIC 2025 - 17:28h.

Violeta Crespo y Edi Insua han entrado a la casa de Gran Hermano 20 para participar en la prueba semanal

Edi Insua confiesa a las chicas de 'Gran Hermano 20' el momento en el que supo que estaba enamorado de Violeta Crespo: "¡Qué bonito!"

Violeta Crespo y Edi Insua se han convertido en unos profesores de auténtico lujo en la casa de ‘Gran Hermano 20’, donde han entrado para ayudar a los concursantes con una prueba semanaL en la que tendrán que meterse en la piel de artistas K-pop.

Una prueba de baile que no ha estado exenta de polémica, ya que, mientras hacían el reparto de los roles que tenían que interpretar en la coreografía, Aquilino y José Manuel protagonizaron un tenso rifirrafe.

Cada uno de ellos tenían que elegir a un bailarín del vídeo de demostración para copiar sus pasos y los dos decidieron que querían imitar al mismo, el número 2. Los dos son grandes bailarines y, durante un buen rato, estuvieron luchando y echando a suertes quién era el que se quedaba definitivamente con ese papel.

Después de jugar a ‘piedra, papel, tijera’, la suerte quiso que José Manuel interpretara el rol número dos y, por tanto, Aquilino tenía que elegir a otro bailarín, algo que no le sentó nada bien y que le hizo estallar y hasta negarse a participar en la prueba semanal.

La decisión de Violeta Crespo en ‘Gran Hermano 20’

Con ese clima de tensión y los papeles ya repartidos, Violeta Crespo tenía que tomar una decisión y elegir quién tenía que ser el capitán del equipo de los chicos. Es decir, aquella persona que iba a tener que corregir al resto cuando ella no estuviera.

Todo apuntaba a que el elegido estaba entre José Manuel y Aquilino, dos personas que han demostrado mucha rivalidad a lo largo de la semana por esta prueba. Pero ¿Quién fue la persona por la que se decantó?

Violeta Crespo eligió a uno de ellos y lo tuvo muy claro, pese a que esa decisión podía formar un nuevo cisma en la casa, por la polémica que había sucedido minutos antes por el reparto de roles. Pese a eso, ella asignó a uno ese poder: “Voy a nombrarlo a él (..) Va a ser él el que ayude a sus compañeros”, apuntaba.