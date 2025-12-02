Gran Hermano 02 DIC 2025 - 15:12h.

Aquilino se ha enfadado con José Manuel durante la prueba semanal de 'Gran Hermano 20'

La prueba semanal de ‘Gran Hermano 20’ está trayendo mucha cola. Los concursantes del reality show de Telecinco tendrán que interpretar una coreografía, al más puro estilo artista de K-pop, pero el reparto de roles ha generado mucha controversia.

Los habitantes de la casa más famosa de Tres Cantos han tenido que elegir a uno de los bailarines que aparecían en el vídeo que tendrán que imitar. Cada uno de esos artistas tenía un número y los concursantes tenían que elegir a cuál de ellos preferían imitar.

La tensión ha empezado cuando Aquilino, que es un amante del baile, se ha dado cuenta de que el número 2, que era el bailarín al que quería copiar, ya estaba cogido por José Manuel. Ha sido justo en ese momento cuando ha empezado una lucha por decidir quién de los dos se lo quedaba.

Lo han echado a ‘piedra, papel, tijera’ y Aquilino ha intentado en varias ocasiones convencerle de que le dejara a él ese número. Ante la negativa de José Manuel, Aquilino ha estallado y no ha dudado en retirarse del grupo, asegurando que no iba a hacer la prueba: “No lo voy a hacer”, decía, rotundo.

Los compañeros han intentado convencerlo, pero no lo han conseguido: “No vamos a ser niños”, decía Raúl. “Pero si vas a brillar igual, el cuatro es el mejor”, decía Rocío, intentando convencerle de que cualquier número distinto al dos también era buena idea.

“Siempre soy el último en todo, para cogerme un plato y todo y me hacía ilusión ser el dos”, declaraba Aquilino, visiblemente afectado.

