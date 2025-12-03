'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 15, completo

Compartir







Una nueva pareja, Andrea y Enrique, se une a la aventura. Esta nueva compañera levanta los recelos de Claudia, que la ve como una rival en su relación con Gerard. Mientras, llega la hora de los vetos... con reacciones más que inesperadas.

Por otro lado, algunas 'parejas' avanzan y mucho en sus villas y sabremos cómo reaccionó Almudena al completo en su hoguera ante las palabras más sinceras de Darío.