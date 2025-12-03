'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 15, completo

¡Dale al 'play' y disfruta de un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!: al completo
Sorpresa total con la entrada de Enrique y Andrea, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 9’: “No me lo esperaba”
Todos los programas de 'La isla de las tentaciones 9'
Una nueva pareja, Andrea y Enrique, se une a la aventura. Esta nueva compañera levanta los recelos de Claudia, que la ve como una rival en su relación con Gerard. Mientras, llega la hora de los vetos... con reacciones más que inesperadas.
Por otro lado, algunas 'parejas' avanzan y mucho en sus villas y sabremos cómo reaccionó Almudena al completo en su hoguera ante las palabras más sinceras de Darío.