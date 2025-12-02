Unplugged 02 DIC 2025 - 12:10h.

La relación de Manuel González y Lucía Sánchez se rompió en 2021 en 'La isla de las tentaciones 3'

Lucía Sánchez aclara si ha mantenido relaciones con Manuel González tras hablarse de una reconciliación

Manuel González y Lucía Sánchez han sorprendido a todos con una reconciliación que nadie se esperaba. Los que un día vieron arder su relación en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’ ahora se llevan a las mil maravillas y han retomado una amistad que no dudan en mostrar abiertamente en sus redes sociales.

Lo hacen con unas publicaciones que han despertado todo tipo de preguntas entre los usuarios, ya que muchos piensan que los de Cádiz podrían estar volviendo. Todo eso, sumado a las declaraciones que dio el de ‘la manita relajá’ en ‘¡Vaya fama!’, ha hecho que los rumores se aviven con fuerza.

“Uno no manda en lo que sintió en aquel momento ni en lo que pueda llegar a sentir ahora. El cariño está (…) Nos sentamos juntos o voy hablando con ella y, sinceramente, a mí se me remueve mucho y se me olvida todo lo que ha pasado malo”, explicaba el andaluz en el programa de los fines de semana.

Quien se ha mostrado más tajante es Lucía Sánchez, que, en una publicación de redes sociales, ha dejado claro que nunca la veremos de nuevo como pareja de Manuel González, que es algo que no va a volver a pasar. Quizás sea porque ella tiene más presente lo que ocurrió en su día en ‘La isla de las tentaciones’.

Ambos llegaron en 2021 al paraíso de Sandra Barneda, muy dispuestos a poner su noviazgo a prueba. Querían saber si estaban hechos el uno para el otro, pero todo saltó por los aires cuando al joven se le cruzó por el camino un nuevo amor. Damos un salto al pasado para recordar su tensa hoguera.

La hoguera de confrontación de Manuel González y Lucía Sánchez

En 2021, todos asistimos a una ruptura sentimental que nos dejó con el corazón en un puño: la de Manuel González y Lucía Sánchez. Dos concursantes que llegaron a la isla más famosa de la televisión con la maleta cargada de sueños y una relación que necesitaba ser puesta a prueba para afianzarse.

Ellos estaban muy dispuestos a salir juntos después del programa, pero Manuel González terminó fijándose en Fiama Rodríguez, la tentadora VIP que lo enamoró desde el minuto uno y con la que se dejó llevar desde el principio, generando imágenes que Lucía Sánchez tuvo que afrontar en cada una de las hogueras.

Unas imágenes que empujaron a la influencer a pedir una hoguera de confrontación en la que saltaron las chispas. Un careo en el que los vimos decirse de todo y despedirse con palabras muy tajantes. Si quieres revivirlo, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.