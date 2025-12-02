Patricia Fernández 02 DIC 2025 - 22:35h.

Las imágenes de Juanpi y Mara en la cama revolucionan la tercera hoguera de las chicas

Juanpi y Mara hacen saltar la alarma con sus juegos bajo las sábanas en 'La isla de las tentaciones 9': "Estoy haciendo cardio"

Compartir







Después de una complicada hoguera para los chicos, llegaba el turno para ellas, que entraban por el camino de antorchas con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar en esta tercera vez que se enfrentaban a la 'tablet' y la primera en hacerlo iba a ser Sandra.

Con un "hay imágenes de Juanpi para ti", Sandra se ponía frente a la tablet para dar comienzo a su hoguera. Ella podía ver cómo Juanpi y Mara cada vez están más cerca y que puede haber una complicidad entre ellos: "Según él se está enamorando... Esa chavala le gusta a mi novio, al principio de mi relación se comportaba así... y mejor".

"¿Qué ocurre, Sandra? Ya hace un tiempo que nos conocemos y tu cuerpo lo dice todo, estás reteniendo lo que sientes", le decía la presentadora y ella se sinceraba: "Es que no sé qué siento, es raro ver a tu novio diciendo que le gusta otra persona, pero qué hago si yo he hecho y dicho lo mismo... si se ha dado cuenta que le gusta otra, pues que se la lleve a Cádiz. Ya me dijo mi padre que no me iba a respetar".

La que se sinceraba cómo está cambiando en ella este paso por 'La isla de las tentaciones', lo que hacía que no pueda evitar romperse: "Pensaba que era la relación perfecta para mí, pero es que no lo es, yo no puedo estar con un niño. No tiene sentimientos".

Reacciones en la hoguera ante las imágenes de sexo de Juanpi y Mara

Pero todavía había más imágenes para ella, en las que el acercamiento pasaba a más. Juanpi confesando su atracción por Juanpi y cómo llegaban a besarse y a tener relaciones sexuales en la habitación de él, imágenes con las que Sandra se quedaba con la boca abierta y calificaba como "asco".

Pero no era la única, sus compañeras no daban crédito con lo que estaban viendo: "No puede ser. Qué pasada, en primera plana, estoy flipando. Esto no es real".

Sandra, tras ver todo esto, se confesaba, visiblemente afectada: "Yo estoy en la cama con Andrea y no me nace, me pone mucho, pero no puedo dar el paso porque tengo sentimientos y quiero a otra persona. Tengo el corazón roto, me lo rompió el otro día, qué gilipollas he sido por haber estado con él, me duele por mi y no por él".