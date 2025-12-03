En el nuevo capítulo de 'La isla de las tentaciones 9' que se emite este miércoles a las 21:45, Enrique y Andrea entran en acción

Avance | Llega una nueva pareja y se encuentran las villas llenas de tensiones y acercamientos

Una nueva pareja llega a ‘La isla de las tentaciones 9’ este mismo miércoles a las 21:45. En la entrega, por fin podremos conocer a las dos personas que ocuparán los puestos que dejaron Mayeli Díaz y Álvaro Rubio tras su hoguera de confrontación en la que salió a la luz su secreto mejor guardado.

Pero ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la identidad de los dos valientes que irrumpirán en el paraíso de Sandra Barneda para poner a prueba su relación? Ellos son Enrique y Andrea, dos jóvenes de 19 y 20 años, respectivamente, que llegan directamente desde Gijón, Asturias.

Ambos llevan juntos un año y medio, se conocieron por redes sociales y él dio un gran paso en su primera cita: nada más y nada menos que presentarle a su abuela. Ella es celosa y un simple ‘like’ supone una deslealtad. Por su parte, Enrique ha mentido durante la relación, lo que ha provocado una gran desconfianza en su novia.

Los dos llegan muy enamorados a ‘La isla de las tentaciones 9’ y con un reto muy claro: superar la prueba para así casarse y formar una familia. ¿Lo lograrán? ¿Serán capaces de vencer a una tentación que este año viene más fuerte que nunca?

Sandra Barneda comunica el veto a Barranco

Además de conocer a la nueva pareja, en la entrega de este miércoles 3 de diciembre, veremos a Sandra Barneda irrumpir en Villa Playa para anunciar la decisión que han tomado los chicos de vetar a Barranco, que deberá abandonar la convivencia con Helena durante 24 horas. ¿Cómo reaccionará ella?

Primeras tensiones con Andrea, la nueva participante

Claudia, que ya tuvo un malentendido hace unos días con Almudena por su acercamiento con Gerard Arias, especula en esta ocasión con las intenciones del tentador VIP con Andrea, al tiempo que Gilbert decide no poner freno a sus impulsos.

Por su parte, Olatz percibe la tensión de Rodri, mientras Helena planea seguir dejándose llevar con Barranco y Sandra y Juanpi dan nuevos pasos en sus respectivas relaciones con los solteros dentro de las villas.