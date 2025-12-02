Pedro Jiménez 02 DIC 2025 - 22:59h.

La madrileña ha tomado una decisión tras ver -según ella- a un Rodri "diferente", "rarísimo" y "agobiado" con Olatz en 'Villa Montaña'

Sandra Barneda sale en busca de Rodri en 'La isla de las tentaciones 9' tras su tremendo estallido en plena hoguera: "Necesito que vuelvas... cabeza fría"

Compartir







Helena ha visto en su tercera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9' un cambio de actitud en Rodri que le ha hecho replantearse las cosas, para bien o para mal. Y es que en la 'tablet', Helena ha visto imágenes de un Rodri "más tranquilito" en su villa junto a Olatz. Y muy sincero con su tentadora y con palabras del estilo: "He conectado" o "yo no estoy cachondo todo el día", que se podría interpretar como zascas hacia lo que su pareja, Helena, está haciendo con Barranco en 'Villa Playa'.

En un momento dado, Rodri y Helena, en la cama de la habitación del madrileño, mantienen una íntima conversación llena de confesiones y caricias. Al terminar las imágenes, Helena ha sacado una conclusión sobre Rodri: "Le he visto nervioso y rayado, la verdad. Pienso que tiene conexión... pero es que pienso que está enamorado de mí. Creo que después de liarse con ella ha pensando en mí y en cómo puedo yo gestionar esto", ha dicho una Helena que reconoce que le ha gustado "ver así" a su novio. "No sé, a lo mejor es contradictorio lo que estoy diciendo... pero le he visto más calmadito", ha añadido la joven.

Y es que, según Helena, Rodri está "embajonado": "Le he visto como a ella yendo y él frenando. Eso me gusta. Quiero verle un poco sufrir y sentir que me echa de menos. Sus palabras decían otra cosa que su cuerpo y su mirada". Y ha hecho análisis de su relación con Barranco en su villa: "Me está gustando y me estoy dejando llevar, pero no por rencor. Yo no me hubiera liado con él si no hubiera visto el beso de Rodri", asegura.

Helena se ha expuesto a ver más imágenes de Rodri: "Le veo diferente. Me encanta, me encanta...". Ante lo que ha visto, Helena ha hecho autocrítica: "No voy a ser hipócrita, eso lo he hecho yo". "Está como arrepentido y agobiado", ha seguido comentando Helena... hasta que en un momento dado ha visto cómo Rodri y su tentadora se han dado fogosos besos en la villa, también justificados por una Helena asegurando que ella ha hecho eso, por lo que no va a ser hipórcrita y enfadarse.

Finalmente, Helena ha repetido de nuevo algunas palabras que ha dicho a la hora de ver las imágenes, como que le ve "rarísimo" o "agobiado". Sandra Barneda le ha preguntado si ese cambio de actitud que ha visto en Rodri puede influir en ella y Helena ha confesado que sí, argumentando lo siguiente: "Considero que en mi relación hay muchas carencias y quiero ya, si salimos juntos, que confíe en mí y que no me ponga esos límites ni me intente cambiar tan drásticamente".

Helena, ante una decisión que puede marcar su aventura

Por último, Sandra Barneda le ha hecho otra pregunta: "¿Vas a poner freno con Barranco o vas a seguir dejándote llevar para ver lo que sientes?". Helena ha señalado que el hecho de que meses atrás haya estado tan triste hace que con Barranco esté muy bien: "Tengo sentimientos encontrados. Le veo así y me derrumbo y pienso que a lo mejor existe ese Rodri que es el que yo quería".

Es por ello que a partir de ahora, Helena se va a replantear y mucho lo que siente, viendo cómo gestiona su comportamiento con Barranco y decidiendo si quiere seguir fluyendo o, por el contrario, frenar de manera radical lo que tiene con el tentador.