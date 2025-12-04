José María, el novio de Paula: "Estoy preocupado por el tema Aquilino"

Berto González 04 DIC 2025 - 21:46h.

Esta noche, Belén, Patricia y José Manuel se juegan la expulsión, el camión de la mudanza se llevará a los concursantes menos votados por la audiencia en positivo y se proyectarán imágenes de la convivencia

Aquilino toma una drástica decisión tras confesarle sus sentimientos a Paula: "Necesito que nos distanciemos"

Esta noche, Jorge Javier Vázquez conduce la quinta gala de 'Gran Hermano 20' en la que los nominados Belén, Patricia y José Manuel se juegan la expulsión definitiva del concurso. Pero antes de conocer la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, el programa proyectará en el salón imágenes de la convivencia de los tres candidatos, que serán visionadas por todos los habitantes de la casa.

Además, el expulsado no será el único que abandone la casa esta noche: el camión de la mudanza de 'GH' llegará a la casa para llevarse a los concursantes que menos convencen a la audiencia en una decisión en la que el público volverá a tener un papel determinante.

Por otro lado, los padrinos de la prueba semanal, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo estarán presentes nuevamente en la casa para ser testigos de la evolución y el esfuerzo de los concursantes en los ensayos de la coreografía. El programa abordará la última hora de la convivencia, con especial atención al paso decisivo que Aquilino ha dado con Paula, las tensiones en la convivencia por la comida con José Manuel en el centro de todas las miradas y el interés de Cristian por Patricia.

