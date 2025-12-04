Esta noche, Belén, Patricia y José Manuel se juegan la expulsión, el camión de la mudanza se llevará a los concursantes menos votados por la audiencia en positivo y se proyectarán imágenes de la convivencia
Aquilino toma una drástica decisión tras confesarle sus sentimientos a Paula: "Necesito que nos distanciemos"
Esta noche, Jorge Javier Vázquez conduce la quinta gala de 'Gran Hermano 20' en la que los nominados Belén, Patricia y José Manuel se juegan la expulsión definitiva del concurso. Pero antes de conocer la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, el programa proyectará en el salón imágenes de la convivencia de los tres candidatos, que serán visionadas por todos los habitantes de la casa.
Además, el expulsado no será el único que abandone la casa esta noche: el camión de la mudanza de 'GH' llegará a la casa para llevarse a los concursantes que menos convencen a la audiencia en una decisión en la que el público volverá a tener un papel determinante.
Por otro lado, los padrinos de la prueba semanal, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo estarán presentes nuevamente en la casa para ser testigos de la evolución y el esfuerzo de los concursantes en los ensayos de la coreografía. El programa abordará la última hora de la convivencia, con especial atención al paso decisivo que Aquilino ha dado con Paula, las tensiones en la convivencia por la comida con José Manuel en el centro de todas las miradas y el interés de Cristian por Patricia.
Disfruta de la vida en directo a través de las dos señales 24h de la casa de 'Gran Hermano 20' en Mediaset Infinity.
José María, el novio de Paula: "Estoy preocupado por el tema Aquilino"
José María, el novio de Paula, entra en plató por videollamada y asegura que "esta preocupado por el tema Aquilino" después de que el concursante le haya declarado su amor a su pareja Paula. José María: "Me duele un poco la situación, pero ella es muy buena y no quiere hacerle daño a nadie. Lo que me ha molestado de Aquilino es que si de verdad quiere a Paula debería decirle cosas para verla feliz. Yo confío en que Paula me quiere a mi. Aun así hay ciertos comentarios o chistes que debería evitarlos".
Ensayo general de los chicos
JJ propone que los chicos realicen un primer ensayo general de la coreografía de la prueba semanal para ver qué tal la llevan. Violeta les dice: "Acordarse de todo lo que os he dicho, de los consejos, marcar posiciones y actitud". Los chicos toman posiciones, suena la canción y comienzan a bailar dándolo todo. Al terminar el ensayo, JJ asegura que "no está nada mal" y Aquilino comenta que "está muy contento de que esta sea la prueba porque lo ha disfrutado". Ahora, las chicas bajarán al pabellón para realizar su ensayo general.
Comienza la gala
Jorge Javier Vázquez entra en el plató de 'Gran Hermano 20' y anuncia que "nada va a ser igual que antes". Después de conocer al expulsado de la noche, se abrirá una nueva votación que será determinante ya que el camión de la mudanza está listo para llevarse de la casa a los concursantes menos votados por la audiencia en positivo.
Anabel Pantoja, Violeta y Edi también están listos en el pabellón de pruebas como padrinos de los concursantes durante la prueba de esta semana.