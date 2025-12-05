Patricia Fernández 05 DIC 2025 - 02:21h.

Anabel Pantoja, que ha sido parte fundamental de la prueba de esta semana en 'Gran Hermano' ayudando a los concursantes con la prueba junto a Edi y Violeta, llegaba al plató después de salir de la casa durante la gala y hablaba sobre sus sensaciones con Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora llegaba al plató junto a Edi y Violeta, con los que se marcaba un baile que revolucionaba a todos los presentes. Y tras esto, confesaba al presentador qué concursantes se han convertido en sus favoritos tras conocerles más a fondo durante la prueba semanal, como también lo hacía la pareja.

Llegaba al plató y se sentaba en el sofá como colaboradora para comentar todo lo que ha pasado en la casa en los últimos días y todo lo que acontecía durante la gala en la que el camión de la mudanza era el claro protagonista, el que iba a llevarse a dos expulsados durante la noche, que se sumaban a José Manuel a la lista de señalados por la audiencia durante la gala.

Joon era uno de los concursantes que se quedaban en peligro de poder marcharse de la casa y Anabel, antes de conocerse la decisión final de los concursantes, que iban a expulsar a uno de sus compañeros entre los dos que elegía la audiencia, se pronunciaba sobre esto: "Me da un poco de cosilla porque se ha hecho su hueco, es un chico que lo está haciendo muy bien, no se mete con nadie, tiene su carácter, pero con respeto".

¿Qué lleva Anabel Pantoja en el bolso?

Mientras hablaba con el presentador sobre esto, Jorge Javier Vázquez se daba cuenta de algo: "¿Qué llevas en el bolso? ¿Llevas potitos?" Algo a lo que la colaboradora respondía: "No, es un yogur"

"Pero es muy grande, ¿no?", le preguntaba Jorge Javier. "El yogur de macedonia de toda la vida", respondía ella y ante la nueva cuestión del presentador: "¿Lo haces tú?" Ella le contestaba bromeando: "Sí, en publicidad".