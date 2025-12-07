Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
Colaboradores

Lucía Sánchez: "Sandra no tiene relaciones sexuales con Andrea por pudor, da igual Juanpi"

¿Por qué Sandra no quiere dar un paso más con Andrea? ¿Es por pudor o por Juanpi? Los colaboradores opinan
¿Por qué Sandra no quiere dar un paso más con Andrea? Los colaboradores opinan. Telecinco
Compartir

Los italianos tienen un carisma que, concretamente, en 'La isla de las tentaciones' cautiva a las chicas y hacen que caigan rendidas entre sus brazos cayendo así en la tentación. Ya lo hemos visto en otras ediciones y en esta, en la novena, se ha vuelto a repetir. Sandra le ha sido infiel a Juanpi con Andrea, desde su primer beso después de una fiesta en 'Villa Playa', su relación ha ido dando pequeños pasos hasta llegar a dormir juntos, pero la gaditana no se ve preparada para mantener relaciones sexuales con él, una decisión muy válida y que el italiano está respetando en todo momento.

¿Ha sido justo Juanpi al replantearse la relación con Sandra? Los colaboradores responden
¿Ha sido justo Juanpi al replantearse la relación con Sandra? Los colaboradores responden
PUEDE INTERESARTE

¿Qué está frenando a Sandra con Andrea?

Sandra se quedó en 'shock' al ver las imágenes de Juanpi manteniendo sexo con Mara en 'Villa Montaña' y sus compañeras no daban crédito a lo que estaban viendo: "No puede ser. Qué pasada, en primera plana, estoy flipando. Esto no es real", comentaban.

"Yo estoy en la cama con Andrea y no me nace, me pone mucho, pero no puedo dar el paso porque tengo sentimientos y quiero a otra persona", decía Sandra a la presentadora sincerándose así sobre lo que siente por su soltero favorito y por el que aún es su novio. Los colaboradores del debate Suso Álvarez, Manuel González, Lucía Sánchez y Andrea Bueno han querido opinar sobre la decisión que está tomando Sandra de no hacer, de momento, 'edredoning' dentro del concurso: "No tiene por qué ser por Juanpi. Y hay personas que eso lo ven muy íntimo y todo lleva su tiempo", dice Andrea Bueno.

PUEDE INTERESARTE

Una opinión que también comparte Lucía Sánchez: "Yo creo que Sandra no tiene relaciones sexuales con Andrea, más bien por pudor y porque a ella no le sale, da igual lo que haga Juampi y creo que no tiene ninguna esperanza de estar con él y que no quiere. O eso espero".

Las posibilidades de ser infiel dentro y fuera de 'La isla de las tentaciones'

Los colaboradores del debate que son todos unos expertos en el amor y en las diferentes relaciones amorosas que hay dentro del reality, creen que no es tan fácil caer en la tentación si no estás dentro del programa que dirige Sandra Barneda: "La tentación es algo que solo existe la isla de las tentaciones, porque normalmente teniendo una pareja tú no estás un mes conviviendo con diez hombres ahí a ver cuál te gusta. Eso es surrealista", argumenta Lucía Sánchez.

¿Qué es la tentación? Los colaboradores cuentan qué los llevaría al límite
¿Qué es la tentación? Los colaboradores cuentan qué los llevaría al límite

Suso Álvarez piensa lo mismo y dice que es algo que está en toda España cada fin de semana, pero con la diferencia de que "puedes huir" y en el reality tienes que "desayunar, comer, merendar y cenar" con tu tentación todos los días.

Temas