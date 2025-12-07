La influencer y sus compañeros colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' creen que a Sandra le da igual ya lo que haga Juanpi

Los italianos tienen un carisma que, concretamente, en 'La isla de las tentaciones' cautiva a las chicas y hacen que caigan rendidas entre sus brazos cayendo así en la tentación. Ya lo hemos visto en otras ediciones y en esta, en la novena, se ha vuelto a repetir. Sandra le ha sido infiel a Juanpi con Andrea, desde su primer beso después de una fiesta en 'Villa Playa', su relación ha ido dando pequeños pasos hasta llegar a dormir juntos, pero la gaditana no se ve preparada para mantener relaciones sexuales con él, una decisión muy válida y que el italiano está respetando en todo momento.

¿Qué está frenando a Sandra con Andrea?

Sandra se quedó en 'shock' al ver las imágenes de Juanpi manteniendo sexo con Mara en 'Villa Montaña' y sus compañeras no daban crédito a lo que estaban viendo: "No puede ser. Qué pasada, en primera plana, estoy flipando. Esto no es real", comentaban.

"Yo estoy en la cama con Andrea y no me nace, me pone mucho, pero no puedo dar el paso porque tengo sentimientos y quiero a otra persona", decía Sandra a la presentadora sincerándose así sobre lo que siente por su soltero favorito y por el que aún es su novio. Los colaboradores del debate Suso Álvarez, Manuel González, Lucía Sánchez y Andrea Bueno han querido opinar sobre la decisión que está tomando Sandra de no hacer, de momento, 'edredoning' dentro del concurso: "No tiene por qué ser por Juanpi. Y hay personas que eso lo ven muy íntimo y todo lleva su tiempo", dice Andrea Bueno.

Una opinión que también comparte Lucía Sánchez: "Yo creo que Sandra no tiene relaciones sexuales con Andrea, más bien por pudor y porque a ella no le sale, da igual lo que haga Juampi y creo que no tiene ninguna esperanza de estar con él y que no quiere. O eso espero".

Las posibilidades de ser infiel dentro y fuera de 'La isla de las tentaciones'

Los colaboradores del debate que son todos unos expertos en el amor y en las diferentes relaciones amorosas que hay dentro del reality, creen que no es tan fácil caer en la tentación si no estás dentro del programa que dirige Sandra Barneda: "La tentación es algo que solo existe la isla de las tentaciones, porque normalmente teniendo una pareja tú no estás un mes conviviendo con diez hombres ahí a ver cuál te gusta. Eso es surrealista", argumenta Lucía Sánchez.

Suso Álvarez piensa lo mismo y dice que es algo que está en toda España cada fin de semana, pero con la diferencia de que "puedes huir" y en el reality tienes que "desayunar, comer, merendar y cenar" con tu tentación todos los días.