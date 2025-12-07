Darío dijo que no estaba enamorado "al 100%" de Almudena en 'La isla de las tentaciones 9'

Almudena, completamente hundida, vive un complicadísimo momento en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9': “¿No me puedo ir y me lo contáis luego?”

Darío hizo “pedacitos” a Almudena en la última hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9’, cuando ella tuvo que escuchar cómo salían de su boca unas palabras de lo más duras: “No estoy enamorado de ella al 100%. Estoy con ella por estar y por miedo al cambio”, confesó.

Unas declaraciones que se clavaron hondo en la cabeza de su todavía novia y de todos los espectadores. Después de eso, la andaluza se quedó completamente rota y tuvo que buscar consuelo en sus compañeras y en Borja, el hombre en el que parece haber encontrado la calma.

“Le miro a los ojos y me da la fuerza que no tengo. Siento que es mi luz dentro de todo esto”, son las palabras que le ha dedicado la joven al soltero con el que está avanzando cada día más dentro del paraíso de Sandra Barneda. En otro vídeo inédito, ha explicado que, cuando está con él, se le olvida hasta Darío.

Darío aclara si está enamorado de Almudena

Después de emitirse esas imágenes inéditas en ‘El debate de las tentaciones’, Darío ha tenido que dar la cara y ha aclarado si realmente está enamorado de ella. Una explicación que puedes ver íntegra en el vídeo que encabeza esta noticia y donde se resuelve esa gran duda.

Además, ha explicado por qué dijo esas palabras y se ha sincerado sobre sus verdaderas intenciones: “En ningún momento hago nada desde la maldad, no me quiero reír de ella”, declaraba.