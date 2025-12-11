Gran Hermano Madrid, 11 DIC 2025 - 23:45h.

Así ha sido el tenso encuentro que se ha vivido entre Iván y Almudena

Aroa y Patricia se enfrentan en un tenso cara a cara en 'Gran Hermano 20' por sus apellidos: "Eres muy mezquina"

Iván, el marido de Patricia, ha salido en su defensa sin su presencia en directo tras las acusaciones que exponía Almudena.

Las indirectas de Almudena a Patricia

Esta última le decía irónicacamente a Jorge Javier que es una persona a la que esperaba "con ganas". "Le estoy calentando el sitio", comentaba generando las risas. Además, aclaraba que sentía muy bien lo que vive Aroa cuando tiene 'encontronazos' en la casa con Patricia. "La entiendo muy bien porque es papaz de sacarte de quicio de un momento", señalaba.

Iván estaba conectado escuchando qué decía la concursante de 'Gran Hermano 20'. Al oír que ironizaba sobre ella, el marido de Patricia no ha podido evitar compartir su enfado por lo que lanzaba. "No sé si estamso viendo tro cocnurso porque patricia solo tiene problemas con ellas dos", aseguraba refiriéndose a esta y a Aroa.

El rifirrafe entre Iván y Almudena

El marido de Patricia ponía coo ejemplo las trifulcas que ha tenido en la casa con Raúl, una persona con la que según él "se puede hablar" y "dialogar". "Aroa lo que hace es una y otra vez el discurso", apostillaba. Almueda saltaba y decía que Patricia "ha tenido problemas con toda la casa".

Tras ello, entraba en juego Sindy, la hermana de Aroa. "Es ella la que no para de buscarla, ya tiene una edad para pinchar", comparte. Según esta, Patricia "la critica por la espalda". "Iván, la culpa la tiene Patricia. Ya está". le reprochaba sin rodeos.

El marido de la concursante seguía saliendo en su defensa. "¿Según vosotros la culpa la tiene Patricia? ¿Ha tenido la culpa de que la insultéis por la espalda?", les cuestionaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Almueda cree que Patricia "es de 'pegarlas' por la espalda". "Tienes mucho miedo por eso estas ahí", concluía Iván por videollamada.