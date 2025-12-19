Antía Troncoso 19 DIC 2025 - 02:14h.

Raúl se reencuentra con su archienemiga, Patricia, tras convertirse en el cuarto clasificado y viven un momento de tensión

Raúl y Patricia han sido casi desde el principio enemigos. Los concursantes han protagonizado numerosos enfrentamientos durante sus semanas de convivencia. Una enemistad que se saldaba con gran duelo de titanes en una nominación entre ambos en la que Patricia se convertía en la expulsada. Esta noche en la final, el de Soria se reencontraba con la valenciana tras convertirse en el cuarto clasificado de 'Gran Hermano 20'.

Los cinco finalistas del programa, Rocío, Aquilino, Cristian y Raúl, vivían una noche mágica llena de sorpresas y reencuentros de lo más especiales antes de conocer al ganador de esta edición. El participante de Soria, que el primero en quedarse sin opciones al maletín, clasificándose en el cuarto lugar, hacía su gran entrada en plató donde se reencontraba con todos sus seres queridos y excompañeros.

Para Jorge Javier Vázquez no pasaba desapercibido como Patricia no se había levantado a recibir a Raúl y, cuando este se sentaba junto a él muy feliz por ver a los suyos, le decía que la exconcursante estaba esperándole. Ante esto Raúl la saludaba entre risas y se producía un gran momentazo entre los dos, pues ambos se levantaban y se ponían a bailar juntos.

Estalla la tensión entre Patricia y Raúl

Sin embargo este momento de inesperada tregua entre ambos no tardaba en explotar por los aires. Y es que el presentador le preguntaba a Patricia si tenía algo que decirle a Raúl y ella le dedicaba unas palabras llenas de zascas: "En Valencia esta la horchata esperándote. Has jugado muy bien. Gracias por nombrarme tanto hasta cuando me he ido porque has seguido hablando de mi", aseguraba la exconcursante.

Tras esto, Raúl respondía con ironía: "Gracias, Patricia. Estás preciosa. ¡A tu casa!", a lo que Jorge Javier saltaba diciéndole que cada uno se iría "a su casa". Esto hacía que el de Soria recalcase "Pero yo la mandé a ella a su casa ella a mi no me ha mandado. Hay clases y clases". Además, añadía que ni de broma sería amigo de la de valenciana fuera del programa.

Raúl recuerda a Patricia en la recta final

Lo cierto es que desde que Patricia se fue expulsada del programa, el de Soria la ha tenido presente en más de una ocasión. Sin ir más lejos, durante esta recta final, Raúl confesaba que uno de los motivos por los que le haría ilusión ganar el programa sería por ver la cara que se le quedaría a la de Valencia ante su victoria. Además, decía estar muy seguro que su excompañera de concurso se estaría dedicando a hacer campaña en su contra desde fuera.