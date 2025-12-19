Patricia Fernández 19 DIC 2025 - 01:42h.

Aquilino llega al plató como tercer clasificado de 'Gran Hermano 20' y vuelve a ver a Paula, por la confesó tener sentimientos

Paula revela en 'Gran Hermano 20' lo que ha "sufrido" su pareja José María por todo el "tema de Aquilino" y anuncia algo: "Nos hemos comprometido"

Aquilino se convertía en el tercer clasificado de ‘Gran Hermano 20’ durante la gran final y llegaba al plató, donde se encontraba con sus seres queridos, con sus excompañeros, entre ellos con Paula y hacía un repaso con Jorge Javier Vázquez de todo lo que ha pasado en la casa de Tres Cantos.

El concursante le aseguraba al presentador que le ha encantado vivir la experiencia de 'Gran Hermano' y Jorge Javier le advertía de algo: "Mira quien hay allí vestida de azul, ¿la estás viendo?" Y este reaccionaba: "Hombre que la estoy viendo, ¿o es un espejismo? Mi Paula que está guapísima como siempre".

Una Paula con la que a Aquilino le han brotado los sentimientos durante su convivencia en la casa, que él intentaba guardarse para sí mismo al saber que ella tenía pareja fuera, pero terminaba expresando lo que estaba sintiendo por ella. Algo que revivía el tercer clasificado en imágenes durante su entrevista en plató y después de lo que se saludaba con ella.

Jorge Javier pregunta a Aquilino por las palabras de Paula en su encuentro

Paula se levantaba de su asiento para abrazar a Aquilino tras vivir todo lo que han vivido juntos en esta experiencia y se dedicaban palabras en este momento, por las que Jorge Javier Vázquez le preguntaba al entrevistado después de esto: “¿Qué te ha dicho Paula?

“Que se quiere casar conmigo", bromeaba Aquilino y después contaba lo que habían hablado en realidad: “Que en los sentimientos no se manda, que no tengo pedir perdón y que cuente con ella para todo”.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si alguna vez había sentido algo así con otra persona y si fue correspondido. “Sí lo había sentido, fui correspondido por unos meses. Fui feliz y me dejó ella", contaba el concursante y también quería hacer bromas con esto: "Soy el ganador del gran pringado".