Juanpi se ha sincerado con Darío en 'La isla de las tentaciones' sobre lo que siente por su soltera favorita

Juanpi desvela el mensaje que le envió Manuel González al verlo en el primer programa de 'La isla de las tentaciones 9'

Juanpi y Mara han protagonizado más de un acercamiento en ‘La isla de las tentaciones 9’ y parece que el joven se ha olvidado de su novia, Sandra, con la soltera. Se pasa la mayoría del tiempo con ella y han protagonizado más de un momento subido de tono dentro de la casa.

Es más, la tentadora y el participante del programa de Sandra Barneda han hablado en más de una ocasión de qué ocurrirá cuando acabe el programa y hasta han fantaseado con continuar teniendo contacto fuera. Pero ¿Qué es lo que siente él realmente por ella? El gaditano se ha confesado con Darío.

Juanpi confiesa qué siente por la soltera Mara

En una charla con Darío, el todavía novio de Sandra Barrios se ha olvidado de las cámaras y ha confesado sus verdaderos sentimientos por la soltera. Ha asegurado que ella está “enganchadita” a él y que él también tiene unos sentimientos muy claros por ella.

“Estoy con ella igual que con Sandra, pero sin peleas”, apuntaba, antes de añadir nuevas frases sobre la que aún es su pareja: “Sandra es un poco loca, busca peleas donde no las hay y estamos todo el día discutiendo por tonterías. Estoy harto de eso”, declaraba.

Una frase que ha terminado con una frase muy contundente, con la que ha dejado claras cuáles son sus intenciones hacia ella: “Sé que le va a molestar a Sandra”, decía, tras decir en voz alta lo que piensa realmente. Si quieres descubrir qué es lo que ha dicho de Mara, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

Juanpi y Mara suben la temperatura del jacuzzi

Juanpi parece haberse olvidado de Sandra y no ha dudado en dar rienda suelta a la pasión en el jacuzzi de Villa Montaña. Allí, junto a Mara, su soltera favorita, ha subido la temperatura del programa con un ardiente beso y, después, se ha sincerado: "Si la hubiera conocido fuera, habría tenido algo con ella".