Claudia Martínez ha hecho que Rodri rompa a llorar con sus palabras

Rodri ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana en ‘La isla de las tentaciones’ y, como no podía ser de otra manera, ha sido el invitado en el último programa del año de ‘El debate de las tentaciones’.

Ha sido en el programa de Sandra Barneda donde ha tenido que encajar los ‘golpes’ de los colaboradores’ y hacer frente a algunas críticas que no le han gustado nada. Estaba sensible y lo que ha terminado de rematarle han sido unas palabras de Claudia Martínez.

Cuando le ha tocado el turno de palabra a la tertuliana y extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa, ha querido aprovecharlo bien y le ha dedicado un mensaje al novio de Helena que no ha tardado en provocar un mar de lágrimas.

Claudia Martínez emociona a Rodri con su mensaje

Después de que varios colaboradores dieran ‘caña’ a Rodri, Claudia Martínez ha querido rebajar la tensión del momento: “La última vez que estuviste aquí, te llamé mal novio. Tampoco digo que seas un novio 10, pero buena persona sí te considero”, decía.

Una frase que ha terminado con unas emotivas palabras que han hecho que se rompa por completo: “Me emociona escuchar estas cosas porque hay gente que no me entiende y sé lo mal que lo he pasado allí. Me han machacado mucho y ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo”, decía él.