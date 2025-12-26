La madre de la participante de 'La isla de las tentaciones 9' se sincera en el debate

Después de una hoguera cargada de reproches con Rodri y que terminó en ruptura en ‘La isla de las tentaciones 9’, Helena tomó la decisión de marcharse del programa de la mano de Albert Barranco, su soltero favorito y empezar a escribir su historia con él.

Una historia que tiene muchos personajes secundarios, como Rosa, la madre de la participante del programa de Sandra Barneda, que ha acudido a ‘El debate de las tentaciones’ para explicar qué le parece su recién estrenado yerno.

¿Es el príncipe que siempre soñó para su hija? ¿Lo prefiere antes que a Rodri? Ella misma ha explicado qué opina de la nueva pareja de Helena en el programa y su explicación no va a dejar indiferente a nadie.

La madre de Helena habla de Barranco

Antes de decir qué opinaba de Albert Barranco, Rosa ha querido dedicar unas palabras al que fue su yerno, Rodri, al que ha tachado de superficial: “Basaba su enamoramiento en que mi hija estaba muy bien físicamente”, decía ella.

¿Ha visto entonces mucho más profundo al soltero? La madre de Helena ha hablado sin pelos en la lengua y ha explicado qué piensa sobre el nuevo amor de su hija. Si quieres saber qué es lo que ha dicho de él, no dudes en dar al play al vídeo de apertura de esta noticia. ¡No se ha callado nada!

Y la que tampoco se ha callado nada ha sido Gloria Camila Ortega, quien tiene un pasado con Albert Barranco, que ha sido muy dura con el tentador: “Es lo peor que le puede pasar a tu hija. Le va a dar la patada en cuanto pueda”, decía ella.