Noelia estuvo conociendo a Gilbert en 'La isla de las tentaciones' durante las primeras semanas

Noelia ha sido una de las solteras más criticadas de ‘La isla de las tentaciones 9’ por haberse acercado a dos participantes: Gilbert y Enrique. Hay que recordar que comenzó la experiencia tentando al primero, pero que la aparición en escena del segundo le hizo cambiar de opinión.

Ese cambio radical de opinión le pasó factura y fueron muchos los que la criticaron en redes sociales. Pero ¿Qué fue lo que le ocurrió realmente? ¿Por qué decidió dejar de conocer al novio de Claudia? Ella misma lo explica en unas imágenes inéditas que se han emitido en ‘El debate de las tentaciones’.

La confesión de Noelia sobre Gilbert

Completamente derrumbada, Noelia se desahoga con Mara y Cristina, dos de sus mejores amigas en ‘La isla de las tentaciones 9’, a las que, entre lágrimas, les confiesa el motivo real por el que decidió dejar de conocer a Gilbert.

“No estoy bien. Anoche dormí con él y siento que era algo más mental que físico. Voy a ser sincera, cuando entró el nuevo, es mi prototipo ideal y me ha dicho que soy su mayor tentación aquí”, explicaba.

En otra charla con Érika, la joven declaraba: “Estoy muy rayada porque anoche dimos un pequeño paso y sentí que no había esa conexión sexual que hay que tener cuando te gusta alguien”, declaraba, muy sincera, la soltera del programa de Sandra Barneda.