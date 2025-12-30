Patricia Fernández 30 DIC 2025 - 00:45h.

Andrea saca a relucir la supuesta atracción de Juanpi por la madre de Sandra en la hoguera de solteros y este responde

Juanpi y Andrea protagonizan un tensísimo momento en la hoguera de solteros de 'La isla de las tentaciones 9': "Eres un niñato"

Sandra, en una de sus hogueras más complicadas en 'La isla de las tentaciones 9', descubría las palabras de Juanpi insinuando que se había sentido atraído por su madre, lo que le hacía estallar por completo. Algo por lo que Andrea, su tentador favorito, le sacaba a relucir a él en la hoguera de solteros y que Juanpi no dudaba en explicar ante todos.

Después de muchas preguntas, dudas y reproches en su cara a cara en la hoguera de solteros. Andrea, antes de despedirse, hacía alusión a la supuesta atracción que Juanpi sentía por la madre de Sandra, con ironía: "Ya que, probablemente, no le vuelva a ver. Me gustaría llevarme bien contigo porque, tal vez el día de mañana, vas a ser mi suegro, ya que te gusta tanto la madre de Sandra... a lo mejor podríamos comer juntos los domingos".

Juanpi reaccionaba a sus palabras y explicaba si realmente le gusta o no la madre de su pareja. Ante sus palabras, Sandra Barneda le preguntaba directamente: "¿Te parece atractiva la madre de Sandra?" Lo que este respondía: "Es muy guapa, muy buena y la segunda mejor madre del mundo, la primera es la mía".

A lo que la presentadora apuntaba algo: "Entonces, ¿tu comentario chistoso viene de una verdad?". Y este dejaba claro si realmente o no alguna vez se ha sentido atraído por ella: descúbrelo dándole al 'play' al vídeo.