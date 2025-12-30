Avance | Continúan los encuentros con las solteras y solteros y ¡llega el momento de las hogueras finales!
¡No te pierdas un avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!
El tremendo estallido de Darío al descubrir que Almudena y Borja se han besado en 'La isla de las tentaciones 9': “¿Se ha aguantado a que yo lo haga?”
Después de un programa rodeado de momentos de tensión como la discusión entre Gerard con los chicos o los continuos reproches entre Sandra y Darío, llega un momento decisivo que marca 'La isla de las tentaciones': el de las hogueras finales.
En el próximo programa veremos de nuevo a los solteros y solteras junto a los participantes en unas hogueras llenas de emoción. "Llevo dos maletas de imágenes inéditas que en las hogueras no nos ha dado tiempo a verlas", le traslada el manchego a los chicos.
Erika revoluciona a las chicas con su llegada a la hoguera
Sandra o Claudia no dudan en mostrar su frustración cuando se encuentran con algunas tentadoras de sus respectivas parejas. Uno de los momentos que seguramente no dejen indiferente a nadie será el de la aparición de Erika. "¿Dónde está mi club de fans?", les pregunta a las chicas la tentadora.
"No te has comido a ninguno", le traslada Sandra. Durante el próximo programa también veremos a Sandra Barneda darles un toque de atención y hasta indignada por la tensión que hay entre los participantes del 'reality'. "¡Me voy!", llega a afirmar la presentadora en la playa.
Por otro lado, informa a todas las parejas y tentadores de que comienza la recta final. "Esta aventura llega a su fin, es el momento de las despedidas", les comunica. Juanpi y Sandra vivirán una dura hoguera final, donde no faltarán los reproches y la emoción. ¡No te lo puedes perder!