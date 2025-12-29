Logo de telecincotelecinco
Helena y Rodri

Inédito | La importante confesión que Helena hizo sobre Rodri antes de su hoguera de confrontación

Las imágenes que prueban que Helena ya tenía su decisión tomada antes de la hoguera
Helena tomó una decisión antes de su hoguera de confrontación. Mediaset Infinity
Sandra Barneda ha mostrado unas imágenes inéditas en ‘El debate de las tentaciones’ de lo más esclarecedoras. En ellas, se ve cómo Helena se abre en canal horas antes de su hoguera de confrontación con Rodri y hace una importante confesión.

Después de contar lo mal que se encontraba la relación con su novio y asegurar que lo que había entre ambos pendía de un hilo, la participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ se ha sincerado y ha dejado claro que la decisión de dejarlo con él ya estaba tomada antes de la hoguera.

La confesión de Helena en ‘La isla de las tentaciones 9’

En las imágenes inéditas se ve cómo Helena confiesa que Rodri siempre ha desconfiado de ella, aunque esta no le diera motivos: “No hay confianza en la relación y tampoco he tenido tantos errores con él”, declaraba.

Nunca le he puesto los cuernos. Yo empecé con él cuando tenía novia y yo hacía lo que me daba la gana, hablaba con chicos… Él se molestó, aunque tenía novia”, declaraba él. “Me he sentido como que le daban igual mis sentimientos y emociones, tampoco había comunicación ni confianza”, declaraba.

Después de eso, Helena ha dicho unas frases de lo más lapidarias con las que, antes de la hoguera de confrontación, ya dejaba claro que iba a tomar la decisión de romper con él. Si quieres ver qué fue lo que dijo, no dudes en dar al play al vídeo de apertura de esta noticia.

