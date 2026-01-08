Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 15:58h.

Borja Silva, tentador favorito de Almudena, ha compartido un vídeo abriendo su corazón ante la emisión de las hogueras finales

Almudena Porras emite un comunicado tras la emisión de su hoguera final con Darío Linero en 'La isla de las tentaciones 9': "Se me removió todo"

Borja Silva se ha convertido en uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' por su relación con Almudena Porras en Villa Playa y es que a muchos espectadores le ha conquistado la manera en la que el tentador ha tratado a la malagueña, que ha reconocido que el soltero le hizo estar "ilusionada" de nuevo porque le daba cariño, algo que Darío Linero no hacía.

La despedida de Borja y Almudena antes de la hoguera final fue muy comentada en redes, como también lo han sido las hogueras finales, especialmente la de Darío y Almudena. Antes de su emisión en televisión, el tentador compartió un vídeo en Instagram en el que se sinceraba sobre el final de la experiencia: "Pase lo que pase hoy en la hoguera, independientemente de las decisiones que se tomen, esto ha sido una experiencia increíble. Única. Irrepetible. De esas que no se repiten ni aunque quieras volver atrás. Me llevo amigos que ya forman parte de mi vida, recuerdos que se quedarán conmigo para siempre y aprendizajes que no se ven en pantalla, pero que pesan y transforman".

Unas palabras con las que ha expresado lo mucho que ha significado este programa para él, pero que no han sido las únicas que le ha dirigido a sus seguidores, con los que se encuentra muy agradecido por todos los mensajes de cariño que le han hecho llegar a lo largo de la experiencia, en la que se ha sentido muy querido al recibir tantos comentarios positivos acerca de su manera de actuar.

"Ojalá pudiera conoceros a muchos de vosotros de alguna forma. Poner rostro a esos mensajes, escuchar vuestras voces, daros un abrazo. Porque tenéis un corazón tan bonito que, quizás, por eso me miráis con estos ojos. Y la verdad es que yo no he hecho nada extraordinario: simplemente he sido yo, con mis luces y mis sombras, sin disfrazar lo que soy ni forzar lo que no sentía", ha comentado el onubense.

Habéis hecho especial cada paso, cada duda, cada momento. Y por eso, cuando todo esto termine, cuando se apaguen las luces y el ruido se calme, esto seguirá vivo dentro de mí. Gracias por estar, por sentir, por acompañar y por hacerme sentir tan acompañado. Esto no lo voy a olvidar nunca. Porque vosotros lo habéis hecho eterno", ha añadido Borja, que se ha emocionado en su vídeo al asegurar que 'La isla de las tentaciones 9' le ha cambiado la vida.