Pedro Jiménez 08 ENE 2026 - 00:58h.

Durante la hoguera final de Gilbert y Claudia, esta última ha realizado una confesión en un momento dado que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Todo ha comenzado cuando Gilbert ha visto las imágenes de Claudia en la hoguera final de ambos y se ha sorprendido: "Le ha preocupado más Gerard que yo". Mientras tanto, Claudia se ha mostrado desafiante y ha sacado pecho por sus actos.

Pero ha sido a partir de ese momento cuando una reflexión de Gilbert ha desencadenado una inesperada confesión de Almudena: "Yo dije: 'Se ha liado con Aitor porque le ha dolido en el ego lo de Gerard", ha dicho Gilbert, refiriéndose a cuando Claudia cayó en la tentación con Aitor después de la decisión que tomó el modelo (Gerard Arias) de no seguir tentándole.

La inesperada confesión de Claudia y su "juego" con Gerard

Claudia ha confesado que no fue por eso, si no por un "juego" que mantenía con Gerard: "Me he liado con Aitor para poner celoso a Gerard, porque es un juego que teníamos Gerard y yo. Él me pone celosa, yo le pongo celoso. Nosotros jugábamos a ese juego, tú me pones celosa y yo a ti celoso. Tú me picas y yo te pico y, después, nos enrollamos nosotros. Era un juego".

Snadra Barneda le ha preguntado si se trataba de un "juego sexual" y Claudia ha dicho que no era solamente eso: "Era nuestra manera de jugar y de pasarlo bien. Y al final me salí con la mía. En un primer momento, cayó (Aitor) por un calentón".