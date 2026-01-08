Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 18:07h.

Juanpi Vega ha revelado los mensajes que ha estado recibiendo tras su paso por el programa presentado por Sandra Barneda

Ya se han emitido todas las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9', entre ellas la de Juanpi Vega y Sandra Barrios, que quisieron acabar con su relación al final de su tenso encuentro y que le dijeron a Sandra Barneda que querían irse cada uno con su soltero favorito: él aseguró que quería seguir conociendo a Mara Espinosa y ella comentó que estaba convencida de que lo que había vivido en Villa Playa con Andrea Sabatini era real y quería prolongarlo fuera.

Tras la emisión de su hoguera final, Juanpi ha compartido un vídeo en Instagram en el que bromea sobre su paso por el programa, comentando que entró en bañador y salió con unos cuernos. Pero también ha querido confesarle a sus seguidores que está sorprendido con los cariñosos mensajes que ha recibido a raíz de su participación en el programa presentado por Sandra Barneda: "Jamás me imaginaba conectar con tantísima gente, pero me encanta el equipo que hemos creado".

"No tengo palabras para vosotros, sois increíbles, gracias por todo y os aseguro que queda Juanpi para rato, os quiero", ha comentado el gaditano, que está muy agradecido con sus seguidores "por la cantidad de mensajes" que está recibiendo y que tiene la intención de seguir compartiendo su vida con su comunidad ahora que la experiencia de 'La isla de las tentaciones 9' llega a su fin, aunque todavía queda mucho por ver y es que la semana que viene se emite el reencuentro de las parejas cuatro meses después de su paso por República Dominicana.